[포토] 민주당, 나경원·곽규택 징계 요구안 제출

더불어민주당 김현정(왼쪽부터), 민병덕, 백승아, 문금주 의원이 11일 국회 의안과에 국민의힘 나경원, 곽규택 의원에 대한 징계 요구안을 제출하고 있다.







