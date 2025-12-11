북극, 더는 남의 바다 아니다… KMI ‘예외주의 넘어’ 첫 포럼 개최

캐나다·핀란드·노르웨이 외교대표 참석



“한국, 북극 협력의 적극적 리더십 발휘”

찬 바람 부는 북극에 이제는 뜨거운 논쟁이 시작됐다.

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 지난 10일 부산 벡스코에서 '북극 예외주의를 넘어: 비북극권 국가의 역할'을 주제로 북극해정책포럼을 개최했다.

올해로 10주년을 맞은 북극협력주간의 첫 정책 세션으로 진행된 이번 포럼은 극지 정책의 새로운 흐름과 국제 협력 방향을 모색하는 자리로 마련됐다.

포럼은 KMI 김엄지 극지전략연구실장이 사회를 맡아 진행, 이미혜 고려대학교 교수, 필립 라포르튠(Philippe Lafortune) 주한캐나다대사관 대사, 안띠 니에멜라(Antti Niemela) 주한핀란드대사관 부대사, 토르 하우그(Tor Haug) 주한노르웨이대사관 참사관 등 북극 정책을 대표하는 주요 인사들이 참석해 각국의 북극 전략과 비북극권 국가의 협력 방향을 논의했다.

2011년 시작해 올해 14회를 맞은 북극해정책포럼은 북극권·비북극권을 잇는 정책 담론의 장으로 자리매김해 왔다.

올해는 북극협력주간 10주년을 맞아 참여 규모가 더욱 확대, 한국의 북극 정책 위상과 국제 네트워크 확대 성과를 공유하는 계기가 됐다.

좌장을 맡은 이미혜 교수는 지난 10년간 포럼이 한-북극 협력에 미친 의의를 돌아보며 향후 역할에 대한 견해를 제시했다. 이어진 논의에서 각국 참석자들은 자국의 최신 북극 정책과 한국과의 협력 가능성을 소개했다.

필립 라포르튠 캐나다 대사는 "한국은 단순한 옵서버를 넘어 비북극권 국가의 목소리를 대변하는 리더 역할을 하고 있다"고 평가하며, 해운·환경·원주민 협력 등 실질적 논의의 확대를 기대한다고 밝혔다. 또 캐나다 정부가 지난해 발표한 새로운 북극 외교 정책을 소개하며 "환경 보호와 원주민 지원을 핵심에 두고 있다"고 강조했다.

안띠 니에멜라 핀란드 부대사는 "지정학적 불안정성 속에서 북극권과 비북극권 국가가 의견을 교환하는 매우 중요한 자리"라고 포럼의 의미를 평가했다. 그는 캐나다·미국과 체결한 'ICE Pact(쇄빙선 협력 협정)'를 소개하며 "국가 간 역량을 연계해 북극 도전에 공동 대응하는 체계"라고 설명했다. 이어 "한국은 이미 주요 조선 파트너"라며 한국과 핀란드 간 첨단 쇄빙선 기술 협력 확대를 기대했다.

토르 하우그 노르웨이 참사관은 노르웨이의 새로운 북방정책 'High North'를 소개하며 "단순한 개발 정책이 아닌 북극에 대한 국가 비전을 재정립한 전략"이라고 말했다. 그는 한국과의 해양과학 연구, 친환경 기술, 방위산업기술 등 다양한 분야의 협력 잠재력을 높게 평가했다.

포럼을 마무리하며 패널들은 북극 정책의 방향성과 우선순위를 공유하고, 비북극권 국가인 한국이 국제 협력에 기여할 수 있는 방안을 논의한 의미 있는 자리였다고 입을 모았다.

조정희 한국해양수산개발원 원장은 "급변하는 북극 환경 속에서 국제 협력의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "오늘 논의를 토대로 한국이 책임 있는 파트너로서 북극 협력에 적극 참여할 수 있기를 기대한다"라며 "KMI는 국제사회와의 연구 협력을 강화하고 지속가능한 북극 협력 모델 마련에 앞장서겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



