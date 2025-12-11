檢, ‘밀가루 담합’ 대한제분·사조동아원·CJ제일제당 압수수색

‘제분 빅3’ 업체 사무실 등 압수수색 진행

검찰이 밀가루 가격 담합과 관련해 대한제분, 사조동아원, CJ제일제당에 대한 강제수사에 착수했다.

서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 11일 오전부터 기초생필품인 밀가루 가격을 수년간 담합한 혐의로 주요 제분 업체 사무실 및 사건 관련자에 대한 압수수색을 진행하고 있다.

검찰은 서울 중구 대한제분 본사와 서울 서초구 사조동아원 본사, 서울 중구 CJ제일제당 본사 등에 수사관을 보내 가격 담합과 출하량 조정 등과 관련한 자료를 확보 중이다.

앞서 공정거래위원회는 지난 10월 제분 업체 7곳을 대상으로 현장 조사를 실시해 담합 혐의를 조사한 바 있다.

검찰은 밀가루 가격 담합 의혹을 이른바 '서민경제 교란 범죄'로 보고 공정위 절차와 무관하게 선제 수사에 들어갔다.





