전재수 장관 사퇴…부산시장 선거 판도 '요동'

더불어민주당의 유력 부산시장 후보로 거론되던 전재수 해양수산부 장관이 11일 장관직 사의를 표명하면서 지역 정가가 술렁이고 있다. 전 장관은 통일교로부터 금품 수수 의혹을 받는 가운데 결백을 주장하며 사의를 표명했다.

전 장관은 11일 인천국제공항을 통해 귀국하면서 "허위 사실에 근거한 일이지만, 하지만 흔들림 없이 일할 수 있도록 제가 해수부 장관직을 내려놓는 것이 온당하다"고 밝혔다. 전 장관은 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 명품 시계 2개와 수천만 원을 받았다는 의혹을 받는다. 전 장관은 "불법적인 금품수수는 단연코 없었다"면서 법적 대응을 통해 결백을 입증하겠다는 입장이다.

해수부 부산 이전을 견인했던 전 장관을 통해 부산시장 탈환을 노렸던 민주당은 정치적 악재에 직면했다. 현실적으로 정책 추진 이력·인지도에서 전 장관 정도의 무게감 있는 후보를 찾을 수 있을지도 의문이다. 민주당에서는 이재성 전 부산시당위원장, 박재호 전 의원 등이 후보군으로 거론된다. 최인호 전 의원의 경우 최근 주택도시보증공사(HUG) 사장에 공모한 상태다.

통일교 금품 수수 의혹에 연루된 전재수 해양수산부 장관이 11일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국한 뒤 사의를 표명 하고 있다. 2025.12.11 강진형 기자

다만 전 장관이 조기에 의혹을 털어버릴 수 있게 된다면 다시 한번 유력 부산시장 후보로 각인될 수 있다는 시각도 있다. 박수현 민주당 수석대변인은 이날 MBC 라디오와의 인터뷰에서 사회자가 '부산시장 선거판에 영향을 끼칠 수 있다'는 질문에 "'이것(전 장관 의혹)은 무고다', '사실이 아니다'는 것이 밝혀지면 오히려 전 장관은 더 큰 정치인으로 성장할 수 있는 기회가 되지 않을까 생각한다"고 강조했다.

부산시장 '수성'을 노리는 국민의힘은 전 장관의 사퇴가 호재로 작용할 것이라고 기대하고 있다. 차기 부산시장 후보는 전 장관과 박 시장 양강 구도로 인식됐으나 전 장관의 출마 가능성이 불투명해지면서 '해볼 만한 상황'이 펼쳐졌다는 것이다. 이에 따라 당내에서 부산시장 선거에 출마하겠다는 희망자도 늘어날 것으로 전망하고 있다.

부산을 지역구로 둔 한 의원은 "위협적 후보였던 전 장관은 내년 선거에 출마하기 어려울 것이고 민주당 내 대안도 보이지 않는다"며 "우리 당도 충분히 해볼 만하다"고 진단했다. 당 지도부 핵심 관계자도 "전 장관의 통일교 금품 수수 의혹과 장관직 사퇴는 국민의힘에 호재"라며 "실제로 의원들이 기대감을 높이고 있다"고 말했다. 현재 박 시장 이외에도 김도읍(4선·부산 강서)·조경태(6선·부산 사하을) 의원 등이 후보로 거론되고 있다.





