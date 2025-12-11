미국에 뺏긴 인재들 잡으려고…"1조8000억 쏘겠다"

美 전문직 H-1B 비자 수수료 100배 인상

캐나다, 신속 이민 절차 신설·거액 투자

"연구 석좌 100개 만들고 연구실 지원"

도널드 트럼프 미국 행정부가 전문직 비자인 H-1B 비자 수수료를 100배 인상하고 과학자들의 연구 자금을 삭감하는 가운데, 캐나다가 전 세계 인재를 유치하기 위해 약 1조 8000억원을 투자하기로 했다. 9일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT)는 "캐나다 정부는 미국의 H-1B 비자를 가진 사람들을 위해 신속 이민 절차를 만들고 17억 캐나다달러(약 1조 8067억원)를 투자하는 계획을 발표했다"고 보도했다.

캐나다가 전 세계 인재를 유치하기 위해 약 1조 8000억원을 투자하기로 했다. 마크 캐니 캐나다 총리. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

NYT에 따르면 멜라니 졸리 캐나다 산업 장관은 미국을 겨냥해 "다른 나라들이 학문의 자유를 옥죄고 최첨단 연구를 약화하는 동안, 캐나다는 과학에 대한 투자를 늘리고 있다"고 말했다. 졸리 장관은 "이번 자금으로 100개의 새로운 연구 석좌를 만들고 석좌의 팀과 연구실을 지원하는 데 사용할 것"이라며 "수십 년 동안 캐나다는 두뇌 유출 문제를 겪어 왔으나, 이제 두뇌가 유입되는 상황이 됐다"고 강조했다.

그는 "이번 예산은 연구자들을 캐나다에 더 오래 붙잡아 두기 위한 첫걸음"이라며 "지구상에서 가장 살기 좋은 나라, 동시에 가장 안전한 나라, 당신의 일을 존중하고 제대로 꽃피울 수 있는 환경을 제공하는 나라에서 살고 싶다면, 캐나다로 오라"고 덧붙였다.

앞서 지난 9월 트럼프 정부는 H-1B 비자 수수료를 1인당 연간 1000달러(약 141만원)에서 10만달러(약 1억 4000만원)로 증액한다고 발표했다. H-1B 비자는 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야 전문 직종에 적용되는 비자로, 미국 기업들이 고급 인재를 채용해 경쟁력을 유지하는 수단으로 평가돼왔다. 그러나 미국 내 강경 보수층은 H-1B 비자가 미국인들의 고소득 일자리를 빼앗아 간다고 비판해왔다. 지난해 기준 비자 발급자의 71%는 인도, 11.7%는 중국 국적자였다.

캐나다 토론에 위치한 토론토대 세인트 조지 캠퍼스에 학생들이 걷고 있는 모습. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

이에 미국을 떠난 인재를 유치하려는 각국의 노력이 이어졌다. 특히 캐나다는 미국과 지리적으로 가까운 이점을 살려 적극적으로 어필해왔다. NYT에 따르면 올해 캐나다의 주요 학술기관과 의료기관들은 미국에서 적극적인 채용 활동을 벌여왔다. 캐나다 토론토대는 올해 미 명문 사립대들의 저명 교수 여러 명을 영입하기도 했다.

마크 카니 캐나다 총리는 지난 9월 "이전에 (미국에서) H-1B 비자를 받은 사람들을 (캐나다에) 유치할 기회"라며 "H-1B 비자 신청자 중 많은 수가 기술 분야 인력이며, 일자리를 위해 이주할 의향이 있는 이들"이라고 말했다. 그는 "이민자 정책을 검토하면서 인재 흡수를 검토하고 있다"며 "이와 관련해 명확한 정책 제안을 할 것"이라고 강조했다. 이번 투자 계획은 그 일환으로 볼 수 있다.

NYT는 "캐나다는 살기 좋은 나라로 여겨지지만, 미국에 비해 작은 경제 규모 등 때문에 고숙련 인력을 유치하는 데 어려움을 겪어왔다"며 인재들이 미국을 떠나는 지금을 기회로 여긴다고 보도했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>