반도체 호조에 힘입은 수출…이달 10일까지 17.3%↑(상보)

세종=주상돈기자

입력2025.12.11 09:16

수정2025.12.11 09:18

관세청, 12월 1~10일 수출입 동향
반도체 45.9% 늘며 증가세 이끌어

이달 1~10일 수출이 17%가 넘는 증가세를 기록했다. 반도체 수출이 46% 가까이 늘어나며 전체 수출 증가세를 견인했다.


11일 관세청이 발표한 '12월 1~10일 수출입 현황(잠정치)'에 따르면 수출액은 206억달러로 전년 동기 대비 17.3% 증가했다.

경기 평택항에 수출용 자동차가 선적 대기하고 있다. 강진형 기자

조업일수는 8.5일로 지난해 같은 기간보다 1일 많았다. 이를 고려한 일평균수출액은 24억2000만달러로 3.5% 늘었다.


품목별로는 반도체(45.9%)와 석유제품(23.1%), 무선통신기기(25.1%) 등은 증가했고 승용차(-5.7%)와 선박(-47.7%) 등은 감소했다. 국가별로는 중국(12.9%)과 베트남(35.8%), 유럽연합(EU·2.6%), 대만(15.2%) 등은 수출이 늘었고 미국(-3.2%)은 10대 주요국 중 유일하게 수출이 감소했다.


이달 1~10일 수입은 206억달러로 전년 동기 대비 8.0% 증가했다. 반도체(20.8%)와 반도체 제조장비(13.3%), 기계류(12.8%) 등은 증가한 반면 원유(-11.5%)와 가스(-11.8%) 등 감소했다. 주요 국가로부터의 수입의 경우 중국(13.3%)과 미국(26.4%), EU(18.1%), 일본(5.7%) 등은 늘었고, 사우디아라비아(-36.1%)와 러시아(-16.2%) 등은 줄었다.

12월 1~10일 무역수지는 7000만달러 적자를 기록했다. 이를 포함한 올해 1월1일부터 12월10일까지의 누적 무역수지는 657억7600만달러 흑자다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

