포항 앞바다 영웅… 다목적행정선 연오세오호, 고장난 고무보트 신속 구조

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.10 19:58

영일만항 북방파제 인근 긴급 대응

표류 보트·승선자 2명 무사 구조

신라 시대 설화 속 '연오랑과 세오녀'처럼 연오세오호가 엔진 고장으로 바다 위를 떠돌던 고무보트를 향해 쏜살같이 달려갔다.


포항시는 10일 오전 포항 앞바다에서 선외기 고장으로 표류하던 레저용 고무보트 1척을 안전하게 구조했다고 전했다.

포항시는 10일 오전 포항 앞바다에서 선외기 고장으로 표류하던 레저용 고무보트 1척을 구조했다. 포항시 제공

포항시 다목적행정선 '연오세오호'는 이날 고속단정을 활용해 관내 어선의 안전조업 지도를 위해 해역을 순찰하던 중, 인근에서 표류 중인 고무보트를 발견했다.

현장에 접근해 확인한 결과, 선외기 고장으로 자력 항해가 불가능한 상황이어서 승선자 안전 확보가 시급한 것으로 파악됐다.


표류 지점은 영일만항 북방파제 인근으로, 선박 입·출항이 잦아 대형 선박과의 충돌 위험이 높은 곳이었다. 연오세오호 직원들은 즉시 낚시객 2명을 고속단정으로 안전하게 이동시키고, 고장 난 고무보트를 예인해 영일만신항으로 안전하게 입항시켰다.


시 관계자는 "현장 직원들의 신속한 판단과 대응으로 추가 피해 없이 구조를 마칠 수 있었다"며 "최근 해상 레저활동이 늘고 있는 만큼, 출항 전 장비 점검과 연료 확인 등 기본 안전수칙을 꼭 지켜 달라"고 당부했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
