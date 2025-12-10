"끝까지 책임" 박대준 쿠팡 대표, 전격 사임…17일 청문회 안갯속(종합)

박대준 쿠팡 대표 사임

김범석 최측근 로저스 전면 배치

미국 쿠팡 Inc 직접 수습 나설듯

3370만명에 달하는 초대형 개인정보 유출 사태와 관련해 '끝까지 책임지겠다'고 밝혔던 박대준 쿠팡 대표가 10일 전격 사임했다. 책임을 지겠다고 공언한 지 일주일여 만에 대표 교체가 이뤄지면서 업계에서는 "사실상 미국 본사 이사회가 경질을 결정한 것"이라는 분석이 나온다.

박 대표는 이날 "이번 개인정보 사태로 국민께 실망을 안겨드린 점을 매우 송구스럽게 생각한다"며 "사고 발생과 수습 과정에서의 책임을 통감해 모든 직위에서 물러나기로 했다"고 밝혔다.

박대준 쿠팡 대표이사가 3일 국회 정무위원회에서 열린 쿠팡 개인정보 유출 관련 현안질의에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. 오른쪽은 브랫 매티스 쿠팡 최고정보호책임자(CISO). 2025.12.3 김현민 기자

앞서 박 대표는 국회 과학기술정보방송통신위원회 현안 질의에서 "개인정보 유출의 전체 책임은 한국 법인 대표가 지고 있다"며 "끝까지 책임지고 사태가 수습될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝힌 바 있다. 이 때문에 업계는 이번 사임이 단순한 자진 사퇴라기보다 미국 이사회가 사태 수습책임을 물어 사실상 경질한 것으로 보고 있다.

후임 대표이사로는 김범석 쿠팡 창업자 겸 쿠팡 Inc 의장의 최측근인 해롤드 로저스(Harold Rogers) 쿠팡 Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄이 선임됐다. 로저스는 하버드 로스쿨 출신의 준법·리스크 관리 전문가로, 2021년 쿠팡의 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장 당시 미국 증권거래위원회(SEC)의 까다로운 공시·규제 요건을 충족시키는 데 핵심 역할을 맡았던 인물이다.

쿠팡이 미국 본사 임원을 한국 법인의 대표이사로 임명한 것은 창사 이후 처음이다. 김 의장을 대신해 사실상 '2인자' 로저스를 전면에 배치한 것이다. 향후 쿠팡 Inc는 개인정보 유출 사태에 대한 수습을 위해 적극적으로 나설 계획이다.

박 대표가 사임하면서 오는 17일 열리는 국회 청문회 출석 여부도 불투명해졌다. 국회 과방위는 9일 청문회 개최를 의결하며 김범석 쿠팡 Inc 의장과 박대준 대표, 강한승 전 대표, 브랫 매티스 최고정보보안책임자(CISO), 민병기 대외협력 총괄 부사장, 조용우 국회·정부 담당 부사장 등을 함께 증인으로 부르기로 했다.

증인으로 채택한 뒤에는 공식 문서인 출석요구서를 송달해야 법적 출석 의무가 발생한다. 국회는 지난 9일 전체회의를 통해 청문회 개최를 의결, 요구서를 송달한 것으로 확인된다. 쿠팡 측에선 아직까지 출석 여부를 답변하지 않은 것으로 파악된다. 김범석 의장은 국회가 여러 차례 증인으로 채택했지만 그동안 한 번도 출석한 적이 없다.

이와 관련해 쿠팡 측은 "확인할 수 없는 사안"이라고 설명했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



