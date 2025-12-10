태평양도서국 방한단 접견한 李대통령 "광물·에너지 협력 확대 가능성 커"

기후위기 대응과 취약국 지원 약속

이재명 대통령이 10일 태평양도서국 외교장관회의 수석대표단을 접견하고 기후위기 대응과 개발협력을 축으로 한 '태평양 가족' 파트너십 강화를 약속했다. 또 글로벌 책임 강국으로 자립 성장을 돕는 동반자로서 역할을 하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 용산 대통령실에서 나우루, 니우에, 마셜제도, 마이크로네시아연방, 바누아투, 사모아, 솔로몬제도, 쿡제도, 통가, 투발루, 파푸아뉴기니, 팔라우, 피지, 뉴칼레도니아, 프렌치 폴리네시아 등 15개 태평양 도서국 포럼 회원국 정상과 장·차관 등을 만났다.

이 자리에서 이 대통령은 한국과 태평양도서국의 외교 관계 역사를 짚었다. 이 대통령은 "우리 한국은 태평양도서국 중 통가와 1970년 첫 외교관계를 수립한 이래 반세기가 넘는 기간 동안 우호 협력 관계를 발전시켜 왔다"며 "2023년 니우에를 마지막으로 태평양도서국 모두와 수교하면서 한국은 태평양도서국과 '태평양 가족'이 됐다"고 말했다.

태평양도서국의 전략적 중요성도 부각했다. 이 대통령은 "태평양도서지역은 우리 국민들이 애용하는 참치의 90% 이상이 어획되는 곳이고, 한국 원양어업의 핵심 어장"이라며 "앞으로 광물·에너지 분야 협력을 확대해나갈 가능성이 매우 크다"고 설명했다. 각국 이름을 일일이 언급한 뒤 "지도에서 점점이 떠 있는 국가들이지만 꼭 방문해 보고 싶은 익숙한 이름들"이라고도 했다.

한국이 그간 이어온 개발협력도 언급했다. 이 대통령은 "한국은 1995년 태평양도서국포럼(PIF)에 대화상대국으로 가입한 뒤 지난 30년간 꾸준히 고위급 외교와 소통해 왔다"며 "그간 2억4000만달러 규모의 공적개발원조(ODA) 사업을 통해 보건, 교육 등 분야에서 상생 번영의 협력을 이어오며 태평양도서국의 지속가능한 경제·사회 발전에 기여해 왔다"고 말했다.

앞으로는 기후위기 대응과 취약국 지원을 약속했다. 이 대통령은 "한국은 글로벌 책임 강국으로서 인류가 직면한 전 지구적 난제 해결에 앞장서고자 한다"며 "공동의 위협인 기후위기에 선도적으로 대처하고, 한국의 성장 경험을 바탕으로 취약 국가들이 스스로 성장할 수 있도록 지원함으로써 함께하는 더 나은 미래를 설계해 나갈 것"이라고 밝혔다.

전날 열린 제6차 한-태평양도서국 외교장관회의 결과도 높이 평가했다. 이 대통령은 "어제(10일) 외교장관회의에서 개발 협력, 기후변화, 해양수산 등 다양한 분야에서 실질 협력 강화를 위한 폭넓은 논의가 있었다고 들었다"며 "이번 논의가 양측 간 협력의 폭을 넓히고 깊이를 더하는 계기가 된 것을 기쁘게 생각한다"고 말했다. 그러면서 "앞으로도 이런 고위급 협의회를 통해 양측 간 소통과 교류가 활발하게 이뤄지길 바란다"며 "대한민국과 태평양도서국들 간에 앞으로도 더 깊고 넓은 관계가 맺어지길 바란다"고 했다.





