본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

개발·분양

현대엔지니어링, 2.2억 '사랑나눔기금' 기부

최대열기자

입력2025.12.10 10:47

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

현대엔지니어링이 연말을 맞아 2억2000여만 원의 '사랑나눔기금'을 기부했다.

현대엔지니어링, 2.2억 '사랑나눔기금' 기부
AD
원본보기 아이콘

현대엔지니어링은 임직원과 함께 '사랑나눔기금'을 사랑의열매(사회복지공동모금회)에 전달했고 10일 밝혔다. 사랑나눔기금은 현대엔지니어링이 2018년부터 진행해 온 기부 프로그램이다. 임직원이 매달 일정 금액을 지정해 기부하면 회사도 같은 금액을 넣는 매칭그랜트 방식으로 운영한다. 올해에는 임직원 총 1041명이 참여해 1억1000만원이 모였다. 회사에서도 동일 금액을 더해 총 2억2000여만원을 기부했다.


현대엔지니어링은 사랑나눔기금을 통해 최근 8년간 누적 7389명의 임직원이 약 7억2000만원을 전달했다고 밝혔다. 회사 기부금까지 더하면 누적 10억 원을 넘어선다.

기부금은 장애인 일자리 창출과 해외 낙후지역 교육 환경 개선 등에 사용됐다. 또 밀알복지재단과 함께 장애인 직업재활시설 '굿윌스토어'의 신규 점포 설립, 해외 사업지의 지역 학교 신축, E-러닝 교육 환경 구축 등에 쓰였다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래는 오해 풀렸다 했는데…전 매니저들 "사과도, 합의도 없었다"

아이유 잡으러 간다…"내가 여기 몇 년 고객인줄 알아?" 은행은 전쟁중

처벌은 없던데, 우회하면?…청소년 SNS 금지 호주, 전 세계가 지켜본다

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

12월 임시국회 시작…여야, 쟁점 법안 극한 대치 전망

새로운 이슈 보기