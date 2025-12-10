본문 바로가기
[포토] 국힘, '8대 악법 저지' 무기한 천막농성 돌입

김현민기자

입력2025.12.10 10:05

[포토] 국힘, '8대 악법 저지' 무기한 천막농성 돌입
송언석 국민의힘 원내대표가 10일 국회 본청 앞에서 '더불어민주당의 8대 악법' 저지 릴레이 천막농성장에서 발언하고 있다. 국민의힘은 이른바 '8대 악법' 저지 시점까지 농성을 이어갈 방침이다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

