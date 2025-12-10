[포토] '코스피 상승 출발'

코스피 지수가 전 거래일 대비 15.50포인트 상승한 4159.05로 개장한 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내 증시 현황이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 2.3원 하락한 1470원에 거래를 시작했다.
2025년 12월 10일(수)
코스피 지수가 전 거래일 대비 15.50포인트 상승한 4159.05로 개장한 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내 증시 현황이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 2.3원 하락한 1470원에 거래를 시작했다.
