서울시, 구로·종로구 등 노후지 개선 사업 속도…"도시 경쟁력 강화"[부동산AtoZ]

제17차 건축위원회, 3개 안건 심의 통과

"시민 체감할 변화 만들 것으로 기대"

구로구 휴먼타운 2.0 시범사업 사업 구상도.

서울시가 구로구 구로동 및 종로구 송현동 등 노후지역에 대한 주거환경 개선·인프라 확충을 본격 추진한다.

시는 제17차 건축위원회에서 '구로구 휴먼타운 2.0 시범사업, 송현 문화공원·주차장 조성사업, 개봉역 역세권 활성화사업' 등 총 3건의 심의를 모두 통과시켰다고 10일 밝혔다.

이번 결정으로 구로동 저층 주거지 정비기반 구축, 송현동 도심녹지문화공간 조성, 구로구 개봉역 일대 청년층 공공임대 299가구 공급 및 생활 사회기반시설(SOC) 확충 사업이 진행된다.

구로동 84번지 일대는 저층 주거지와 근린생활시설이 혼재하고 노후도가 높은 지역이다. 2023년 12월 휴먼타운 2.0 시범사업지로 선정됐고 지난해 10월 살구마을 관리형 주거환경개선사업 정비구역 일부로 지정됐다. 휴먼타운 2.0은 재개발이 어려운 저층 주거지에서 신축·리모델링 등 개별 건축을 지원하는 사업으로, 건축기준 완화와 금융 지원 등을 하는 사업을 의미한다.

이번 심의에선 특별건축구역과 리모델링활성화구역이 동시 지정돼 필지 규모와 건축 상태에 따라 신축 또는 리모델링을 선택할 수 있게 됐다. 특별건축구역은 용적률을 조례 기준 최대 1.2배까지 완화하고, 1층 상가 조성 시 건폐율을 60%에서 70%로 상향한다. 대지 안 공지는 1m에서 0.5m로 완화해 좁은 필지에서도 건축이 가능하도록 했다. 리모델링활성화구역은 기존 연면적의 30% 이하까지 증축을 허용하고, 건폐율도 조례 기준의 30% 이하까지 완화한다. 조경 면적은 법정 기준의 절반만 설치해도 인정된다.

해당 지역은 특별건축구역, 건축협정, 리모델링활성화구역 등 3대 건축 특례가 모두 적용돼 저층 주거지 맞춤형 정비 기반이 마련됐다. 시는 주민들의 실질적인 주거환경 개선이 이뤄질 것으로 전망하고 있다.

송현 문화공원·주차장 조성사업 조감도.

종로구 송현동 48-9 일대는 임시 개방 중인 열린송현녹지광장이 역사·문화·녹지가 결합된 도심 대표 문화공원으로 재탄생한다.

이번 결정으로 문화공원과 도심 주차난 해소를 위한 지하 주차장이 구축된다. 승용차 270면과 관광버스 90면을 수용할 수 있게 되는데 지하 1층은 방문객과 지역주민을 위한 승용차 주차장, 지하 2~3층은 관광버스 전용 주차장으로 조성한다.

아울러 시는 송현문화공원에 녹지를 비롯해 광장·도로, 바닥분수, 휴게쉼터, 커뮤니티센터 등을 계획해 도심 속 시민 문화공간으로 조성할 방침이다. 공원이 지하 주차장 인공지반 위에 조성되는 만큼 지하 채광을 위한 개방공간과 덮개 구조물을 활용해 건축물과 공원이 조화되도록 설계했다. 송현문화공원은 향후 이건희 기증관(가칭)과 연계해 역사·문화·녹지가 결합된 도심 문화관광 거점이 될 것으로 예상된다.

개봉역 역세권 활성화사업 조감도.

이 외에도 시는 이번 결정으로 구로구 개봉동 170-33번지 일대에 지하 5층, 지상 22층 규모의 전용면적 29㎡ 공공임대주택 299가구를 공급한다. 또 공공산후조리원, 근린생활시설도 건립한다.

기존 개봉역 역세권 활성화사업은 민간분양 중심에서 청년·신혼부부 대상 공공임대주택 299가구 공급 중심으로 개편됐다.

공공산후조리원과 근린생활시설은 역세권 내 부족한 생활 SOC 기능을 보완하고, 지역주민의 일상 편의성과 접근성을 향상시킬 것으로 기대된다. 개봉역과 경인로를 잇는 지역 활력 거점이자 청년 주거 안정과 저출산 지원시설로 집중 조성된다.

최진석 서울시 주택실장은 "구로·송현·개봉 지역에서 저층 주거지 정비, 도심 문화공간 조성, 청년공공임대 공급 등이 본격화되며 시민이 체감할 변화를 만들 것으로 기대한다"며 "지역별 수요에 맞춘 정비·개발을 지속 지원해 도시 경쟁력을 강화하고 생활환경을 개선하겠다"고 말했다.





