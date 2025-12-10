본문 바로가기
500대 기업 여윳돈, 20조원 이상 증가…삼성전자·SK하이닉스가 '견인차'

김형민기자

입력2025.12.10 08:23

CEO스코어, 상장사 237곳 집계
3Q 누적 잉여현금흐름 약 70조원
삼성전자, 약 19조원으로 1위
SK하이닉스는 가장 많은 증가폭 '8조원'

우리나라 500대 기업 중 상장사의 올해 3분기 누적 잉여현금흐름(FCF)이 1년 새 20조원 이상 늘어난 것으로 나타났다. 반도체 업황이 개선된 흐름을 탄 삼성전자, SK하이닉스 등이 견인차 역할을 한 것으로 풀이된다.


500대 기업 여윳돈, 20조원 이상 증가…삼성전자·SK하이닉스가 '견인차'
10일 기업데이터연구소 'CEO스코어'에 따르면, 금융사를 제외한 500대 기업 중 상장사 237곳의 올해 3분기 누적 잉여현금흐름은 69조6498억원으로, 전년 동기(49조539억원)보다 20조5959억원(42.0%) 증가했다.

잉여현금흐름은 영업활동 현금흐름에서 자본지출을 뺀 값이다. 기업의 실제 자금 사정과 배당 여력을 보여주는 지표로 많이 쓰인다.


올해 3분기 영업활동 현금흐름은 164조4827억원으로 24.5% 증가했고 자본지출은 94조8329억원으로 14.2% 늘었다. 영업활동 현금흐름의 확대폭이 자본지출의 것보다 앞서면서 잉여현금흐름을 높인 것으로 해석된다. 또한 잉여현금흐름이 늘어난 기업은 127곳으로 감소한 기업(110곳)보다 많았다.


올 3분기 기준 가장 많은 잉여현금흐름을 기록한 기업은 삼성전자로, 42.6% 증가한 19조380억원에 달했다. 이어 SK하이닉스의 영업활동 현금흐름이 2배 가까이 증가하며 잉여현금흐름도 138.6% 늘어난 14조395억원으로 집계됐다. 또 기아(4조2659억원), 한국가스공사(3조9633억원), HD현대중공업(3조4552억원), 한국전력공사(2조8728억원), 현대모비스(2조3694억원) 등이 상위권에 들었다. 반면 현대건설(-1조4727억원), LG에너지솔루션(-1조4511억원), 두산에너빌리티(-1조3064억원), LG디스플레이(-1조2106억원) 등 4곳은 잉여현금흐름이 마이너스 1조원을 넘겼다.

지난해와 비교해 잉여현금흐름이 가장 많이 증가한 기업은 SK하이닉스(8조1543억원↑)였다. 이어 삼성전자(5조6919억원↑), 한화오션(2조9231억원↑) 순이었다. 잉여현금흐름 감소 폭이 가장 큰 기업은 현대차로, 관세 협상 지연 여파로 72.0% 감소한 1조3651억원을 기록했다. 이어 현대건설, SK텔레콤, 기아는 감소액이 1조원을 넘겼다. 업종별로는 IT 전기·전자 업종이 총 29조7516억원으로 96.1% 늘며 증가세를 주도했다. 반면 자동차·부품 업종은 3조9424억원 감소해 가장 큰 하락 폭을 보였다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
