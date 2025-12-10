낙월해상풍력, 입찰 선정 2년만에 첫 상업운전 개시

2024년 3월 착공 이후 21개월 만

11월말 기준 발전기 7기 설치완료

내년 6월까지 64기 순차 상업발전

전남 영광 앞바다에 낙월해상풍력 7기 발전기가 설치 완료된 모습. 낙월해상풍력

낙월해상풍력은 지난 2023년 12월 고정가격계약 경쟁입찰에서 선정된 지 2년 만에 첫 전력 생산을 시작했다고 10일 밝혔다. 2024년 3월 착공한 지 21개월이다.

낙월해상풍력사업은 지난 2일 변전소의 계량기 봉인을 완료하고, 한국전력거래소로부터 '최초 전력거래 개시 승인 확인서'를 발급받아 첫 호기의 상업발전을 시작했다.

전체 64기의 해상풍력발전기를 설치하는 낙월해상풍력사업은 11월 말 기준 7기의 터빈 설치를 완료했으며 내년 6월까지 64기의 설치 및 상업 발전을 순차적으로 실시할 계획이다.

명운산업개발이 태국 에너지기업의 비그림파워(B.Grimm Power)와 함께 추진하는 낙월해상풍력은 2019년 1월에 발전사업 허가를 취득했으며 이듬해 12월 환경영향평가를 받았다. 2023년 12월 정부 고정가격계약 경쟁입찰에서 선정된 후 2024년 2월 한국남부발전과 신재생에너지공급인증서(REC) 매매계약을 체결했다.

낙월해상풍력 사업 통합 관제 시스템 개통 및 운영 사진. 낙월해상풍력

전남 영광군 계마항에서 약 20㎞ 떨어진 해상에 위치한 낙월해상풍력사업은 전체 364.8㎿ 규모로서 5.7㎿ 풍력발전기 64기가 설치되는, 역대 국내에서 시공·준공된 단지 중에서 최대 규모의 해상풍력 단지다.

현재까지 국내에서 준공되어 운영되고 있는 해상풍력단지 전체 규모가 352㎿ 규모에 불과하다. 낙월해상풍력사업이 내년에 최종 준공되면 국내 해상풍력 발전 용량이 716.8MW로 두 배 이상 확대된다.

낙월해상풍력사업이 최종 준공되면 약 25만 가구에 전기를 공급할 수 있는 연간 900기가와트시(GWh)의 전력을 생산하게 된다. 연간 43만t의 온실가스를 감축할 수 있는 효과도 기대된다.

낙월해상풍력사업에는 GS엔텍(모노파일), 삼일C&S(트랜지션피스), 대한전선(해저케이블 및 포설선), LS일렉트릭(가스절연개폐장치, 변압기), 영인기술(초고압기자재), 한전KDN(통합관제시스템), 호반산업(육상공사), 삼해이앤씨(해상공사), 토성토건(상·하부구조물 설치), 현대스틸산업(설치선 현대프론티어) 등 100여개 이상 국내 기업들이 참여했다.

낙월해상풍력 관계자는 "전체 투자비의 70% 이상이 국내 기업에 돌아가는 등 초기 단계인 국내 해상풍력 공급망 형성에 기여하고 있다"며 "영광군민을 대상으로 한 주민참여제도를 통한 이익공유와 발전기금 출연, 지역기업 지원 등을 통해서 주민들과 함께 상생하는 해상풍력사업의 모범적인 사례를 만들어 가고 있다"고 설명했다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



