빗썸, 가상자산 투자 정보 접근성 높인 '추천·동향' 서비스 제공

유현석기자

입력2025.12.10 08:18

빗썸이 기존 '시장 동향' 서비스를 개편해 가상자산 투자 관련 데이터를 보다 쉽게 확인할 수 있는 '추천', '동향' 서비스를 선보인다고 10일 밝혔다.

이번 개편은 투자 판단에 참고할 수 있는 주요 시장 정보 및 데이터를 한 화면에서 쉽게 확인할 수 있도록 접근성과 편의성을 높이는 데 중점을 두고 이뤄졌다.


새롭게 구성된 '추천' 섹션은 다양한 데이터 지표를 기반으로 종목별 거래 트렌드와 테마별 흐름을 보여준다. ▲이용자 관심도를 데이터로 확인할 수 있는 '인기검색' ▲가격 변동과 거래 규모를 보여주는 '실시간 순위' ▲나의 순위와 투자 유형을 제공하는 랭킹 콘텐츠 'MY 랭킹' 등이 포함돼 있다.

시장 흐름을 종합적으로 확인할 수 있는 '동향' 서비스도 정비했다. 주요 마켓 뉴스, 글로벌 시세차이, 인공지능(AI) 기반 일일시황 등 이용자가 시장 상황을 이해하는 데 참고할 수 있는 주요 정보를 한 곳에 모아 제공한다. 복잡한 데이터를 요약, 정리해 보여주는 만큼 이용자가 시장 전반의 주요 이슈를 빠르게 파악하는 데 도움을 줄 예정이다.


신규 기능은 빗썸 모바일 웹 및 앱을 최신 버전으로 업데이트 후 이용할 수 있다.


빗썸 관계자는 "시장의 다양한 정보를 쉽게 확인하고 참고할 수 있는 환경을 제공하여 이용자 편의를 높이고자 했다"며 "앞으로도 보다 신뢰도 높은 정보 제공을 위해 서비스를 지속 개선해 나가겠다"고 말했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
