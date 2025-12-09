"한일령 여파인가"…중·일 갈등에 中 지브리 전시 돌연 연기

日 가수 노래 부르던 중 퇴장당하기도

일본 영화의 中 개봉 잠정 중단 소식도

스튜디오 지브리를 테마로 한 전시회가 오는 25일부터 중국 광둥성 광저우시에서 개최될 예정이었으나 별다른 사유 없이 연기됐다.

9일 니혼게이자이신문(닛케이)은 해당 소식을 전하며 "중일 갈등으로 중국 내 일본 관련 공연 등 행사가 잇따라 중단되고 있어 이번 전시회도 영향을 받은 것으로 보인다"고 했다. 이번 전시회는 광저우시에서 내년 10월까지 진행될 예정이었다.

다큐멘터리 영화 '미야자키 하야오: 자연의 영혼' 속 한 장면. 스튜디오 디에이치엘·연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

앞서 지난해 상하이에서 열린 지브리 전시회는 성황리에 마무리된 바 있다. 이번 전시 연기 소식에 대해 사회관계망서비스(SNS) 상에서는 아쉬움을 나타내는 반응이 잇따르고 있다.

한편 다카이치 사나에 총리의 대만 유사시 개입 시사 발언 이후 극장판 '짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈'와 '일하는 세포' 등 일본 영화의 중국 개봉이 잠정 중단될 것이라는 소식이 전해지는 등 '한일령(限日令)' 움직임이 갈수록 확산하고 있다.

특히 지난달 28일에는 애니메이션 '원피스' 주제곡을 부른 일본 가수 오쓰키 마키가 상하이에서 열린 '반다이 남코 페스티벌 2025'에 참여해 공연하다가 갑작스럽게 퇴장당하기도 했다.

당시 공연 관계자로 추정되는 사람들이 무대에 올라 오쓰키에게 무언가 말을 건네며 퇴장하라는 몸짓을 했고, 이에 오쓰키는 당황한 표정을 지으며 노래를 마무리하지 못한 채 황급히 무대를 떠났다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>