옥태훈 "최고의 성과를 내도록 노력하겠다"

PGA 투어 Q스쿨 파이널 출전

상위 5명 내년 정규 투어 시드 획득

현지 적응 훈련 완료 꿈의 무대 도전



한국프로골프(KPGA) 투어 최강자인 옥태훈이 미국프로골프(PGA) 투어 진출을 노린다.

11일(현지시간) 나흘간 미국 플로리다주 폰테베드라비치에서 열리는 PGA 투어 퀄리파잉(Q) 스쿨 파이널에 출전한다. 이 대회는 176명이 출전한다. 상위 5명이 2026시즌 PGA 투어 출전 자격을 얻고, 이후 상위 40명에게는 콘페리(2부) 투어 시드를 준다. 한국 선수로는 옥태훈, 노승열, 배용준이 나선다.

옥태훈이 PGA 퀄리파잉 스쿨 파이널에 출전해 정규 투어 시드를 노린다. KPGA 제공 AD 원본보기 아이콘

옥태훈은 올해 KPGA 투어에서 3승을 거두며 제네시스 대상, 상금, 평균 타수, 다승 등 주요 부문을 석권했다. 제네시스 대상 수상자 자격으로 PGA 투어 Q스쿨 파이널에 직행했다. 그는 지난 5일 미국으로 출국했다.

옥태훈은 "시차 적응과 코스 확인을 위해 일찍 출국했다"며 "2번 정도 코스를 돌며 연습은 물론 코스 매니지먼트를 섬세하게 수립할 계획"이라고 말했다. 이어 "미국 무대는 국내 투어와 다른 차원의 무대라고 생각한다. 체력적인 요소를 비롯해 기술적인 부분을 전체적으로 다듬었다. 특히 퍼트와 아이언샷에 많은 시간을 투자했다"고 설명했다.

옥태훈이 PGA 퀄리파잉 스쿨 파이널을 앞두고 샷을 점검하고 있다. KPGA 제공 원본보기 아이콘

옥태훈은 심리적 부담을 극복하는 것을 관건으로 꼽았다. 그는 "심리적 부담을 이겨내는 것이 중요하다"며 "트레이너, 퍼트 코치, 전문 캐디와 팀을 이뤄서 미국에 온 만큼 최상의 팀워크를 통해 최고의 성과를 내도록 노력하겠다"고 다짐했다. 마지막으로 "팬 분들께서 보내주신 한결같은 응원 덕분에 올 시즌 꾸준하게 좋은 성적을 낼 수 있었다"며 "팬 분들께 진심으로 고맙다는 말씀을 드리고 싶다"고 전했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>