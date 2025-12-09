본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

中, 2000억대 뇌물 받은 금융기관 전 대표 사형 집행…"증거 확실"

허미담기자

입력2025.12.09 17:49

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

바이톈후이 전 화룽국제지주회사 회장 사형 집행

중국 당국이 2000억원대 뇌물 수수 혐의로 기소된 국유 금융기관 전 대표에 대해 사형을 집행했다. 이를 두고 시진핑 중국 국가주석 집권 이후 이어져 온 '반부패 무관용 원칙'이 재확인됐다는 평가가 나온다.


중국중앙TV(CCTV)는 9일 톈진시 제2중급인민법원이 이날 최고인민법원의 승인을 받아 바이톈후이 전 화룽국제지주회사 회장에 대한 사형을 집행했다고 보도했다.

바이톈후이 전 대표. 중국중앙TV(CCTV)

바이톈후이 전 대표. 중국중앙TV(CCTV)

AD
원본보기 아이콘

바이톈후이는 2014년부터 2018년까지 화룽국제지주회사에 재직하며 프로젝트 인수와 자금조달 등을 돕는 대가로 총 11억800만 위안(약 2300억원)을 수수한 혐의로 기소됐다. 톈진시 제2중급인민법원은 지난해 5월 그에게 사형을 선고하고, 참정권 영구 박탈 및 개인재산 전액 몰수 명령을 내렸다.


바이톈후이는 항소했으나, 톈진시 고급인민법원은 이를 기각하고 원심을 확정했다. 최고인민법원은 "1심과 항소심 판결에서 인정된 사실이 명확하고 증거가 확실해 형량이 적절하다"고 밝혔다.


한편 중국은 시 주석 주도로 당정 고위직을 겨냥한 대대적 반부패 운동을 지속해 왔다. 이번 사형 집행 역시 그 기조가 유지되고 있음을 보여준다.

앞서 지난해 12월에는 횡령·뇌물수수·공금 유용 등 범죄 관련 금액이 30억 위안(약 6200억원)에 달한 리젠핑 네이멍구 후허하오터시 경제기술개발구 전 당 서기에 대해서도 사형이 집행된 바 있다. 당시 리젠핑은 비리 자금을 귀금속·명품 손목시계 등을 수집하는 데 사용했다고 진술했다. 또 그의 개인 저장고에선 이 돈으로 산 국내외 각종 명주가 발견되기도 했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진 주의' 발령시킨 7.5 강진 긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제주서 지갑 열리는 음식 1위, 돔베고기가 아니네

함익병, 박나래 '주사 이모' 논란에 "해외 면허 보유? 노벨상 받았어도 불법"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

"발이 파랗게 변해"…의사도 못맞힌 희귀질환, 챗GPT 덕에 목숨 건져

"가족이 노벨상 받아서" 日 안과 휴진 공지에 "클래스가 다르네"

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

트럼프의 '퍼스트버디'가 바뀌고 있다

새로운 이슈 보기