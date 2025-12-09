본문 바로가기
[포토] 우원식, 나경원 필리버스터 발언권 제한

김현민기자

입력2025.12.09 17:02

[포토] 우원식, 나경원 필리버스터 발언권 제한
9일 국회에서 열린 본회의에서 나경원 국민의힘 의원이 무제한토론(필리버스터)을 하던 중 우원식 국회의장이 마이크를 끄자 여야 의원들이 발언대로 나와 항의하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

