서울시장 출마 박홍근, 李 대통령 '정원오 엄지척'에 "당혹스러운 게 솔직한 마음"

서울시장 출마를 선언한 박홍근 더불어민주당 의원이 이재명 대통령이 정원오 서울 성동구청장의 행정 능력을 칭찬한 데 대해 "의아스럽기도 하고 당혹스러운 게 솔직한 마음"이라고 밝혔다. 정 구청장은 서울시장 유력 출마 후보군으로 뽑히는 인물이다.

박 의원은 9일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "대통령께서도 아마 이런 반응이 있을 줄 몰랐을 것"이라며 "결과적으로 정 구청장이 여러 가지 혜택을 받은 것을 사실이고, 인간적으로는 부럽기도 하지만 대통령께서 특정인에게만, 특히 공직 후보로 거론되는 사람에게 힘을 실어줄 분은 아니다"고 말했다.

전날 이 대통령은 사회관계망서비스(SNS)에 구정 만족도가 92.9%에 달한다는 성동구 정기 여론조사 결과가 담긴 기사와 함께 정 구청장을 칭찬하는 내용의 게시글을 올렸다. 이 대통령은 "정 구청장이 잘하기는 잘하나 보다. 제 성남 시정 만족도가 꽤 높았는데 명함도 못 내밀듯"이라고 적었다.

지방선거가 6개월 앞으로 다가온 상황 속 이 대통령이 직접 서울시장 후보를 거론하자 일각에서는 정 구청장이 '명심'(이 대통령의 의중)이라는 추측이 나오면서 논란이 불거졌다.

박 의원은 "대통령의 스타일이 있는데, 이것도 한 기사를 우연히 보시고 나서 '이럴 때 한번 칭찬해서 이름을 알려줘야겠다'고 생각하신 것 같다"며 "대통령께서 그전에도 어떤 사안을 너무 진중하게 무겁게 접근하지 않고 되게 재미와 재치 있게 접근하는 경우들이 많았다"고 설명했다.

그러면서 "이번에도 그렇게 올리고 어떤 파장에 대해선 깊게 생각하고 하신 것 같지는 않다"고 두둔했다.

박 의원은 "이재명 대통령이 단장 출신에 대해서 선호하는 마음도 있고 일을 잘하는 사람에 대해서 또 칭찬해 주려고 하는 마음은 당연히 있지 않겠나"며 "그래서 칭찬해 주고 싶었던 마음으로 이해한다"고 했다.

일부 야권 인사들이 이를 두고 '대통령 선거 개입 신호탄'이라고 비판하는 데 대해서는 "국민의힘은 과거에 박근혜 국정농단이나 윤석열, 김건희의 공천 개입이 있었으니 당연히 이재명 대통령도 그럴 것이라고 여기는 모양"이라며 "민주당은 특정인에 의해 좌지우지되거나 않는다"고 강조했다.

한편 언급된 여론조사는 성동구가 여론조사기관 한국리서치에 의뢰해 지난달 21~24일 성동구 거주 만 18세 이상 성인남녀 1500명을 대상으로 진행됐다. 휴대전화 가상번호 무작위 추출을 통한 100% 무선전화 면접 방식으로 진행됐으며 표본오차 95% 신뢰수준에 ±2.5%다. 조사 결과에는 행정안전부 주민등록인구통계에 따른 지역·성별·연령별 가중치가 반영됐다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



