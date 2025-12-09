본문 바로가기
평창군, 치유의 숲 시범 운영…이용자 97% 만족

이종구기자

입력2025.12.09 13:19

강원도 평창군이 조성한 '평창 치유의 숲'이 시범운영 기간 방문객들로부터 높은 만족도를 얻으며 큰 관심을 끌고 있다.

평창 치유의 숲. 평창군 제공

평창읍 상리 산48-1번지 일원에 조성된 평창 치유의 숲은 평창강과 인접한 자연환경 속에서 맑은 공기와 아름다운 숲길을 즐기며 심신을 힐링할 수 있는 산림 치유 공간이다. 해당 공간 주변에 걷기 편한 무장애 나눔길, 치유 정원, 목재 문화 체험장 등이 조성되어 있어 가족 및 단체 방문객들이 휴식과 체험을 동시에 즐길 수 있도록 꾸며졌다.


군은 지난 10월 말부터 시범운영을 시작해 현재까지 관내 초중고 학생, 취약계층, 지역 주민, 사회단체 등 300여 명이 이용했다고 밝혔다. 또한 시범운영 만족도 조사에서 97%가 시설 운영에 만족한 것으로 나타났다.

평창 치유의 숲은 올해 12월 3주 차까지 시범운영을 마치고, 운영 과정에서 도출된 보완 사항을 정비한 뒤 2026년 3월 정식 개장을 목표로 준비에 들어갈 예정이다.


심재국 평창군수는 "평창 치유의 숲을 통해 군민과 관광객들이 많이 찾아와 지친 몸과 마음을 치유할 수 있길 바란다"라며 "앞으로 누구나 편하게 즐기고 힐링할 수 있는 최적의 산림 치유·휴양 공간으로 만들어 가겠다"고 말했다.




평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
