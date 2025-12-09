신상진 시장 "단 1원도 못 숨겨"…대장동 범죄수익 5673억 가압류 속도

성남시, '대장동 가압류 진행' 중간보고

대장동 범죄수익 5673억원 가압류 총력

법원, 가압류 신청 7건에 담보제공명령

'배당결의 무효 소송' 기일 돌연 3개월 연기

경기 성남시가 대장동 개발 비리 사건으로 시민들이 입은 피해를 회복하고 부당하게 취득된 범죄수익을 환수하기 위한 법적 조치에 총력을 기울이고 있다.

신상진 성남시장은 9일 대장동 개발 가압류 신청에 대한 중간 보고회를 열고 대장동 일당 4명을 대상으로 검찰 청구액보다 1216억원 많은 총 5673억6500여만 원 규모의 재산에 대해 가압류를 청구했다고 밝혔다.

검찰보다 1216억원 더 많은 총 5673억6500만원

성남시가 청구한 가압류액은 검찰의 추징보전 청구액(4456억9000여만 원)보다 크게 늘어난 수치다. 이는 김만배와 화천대유의 아파트 분양 수익에 대한 손해배상액을 추가했기 때문이다. 성남시는 단돈 1원까지도 환수하겠다는 강력한 의지를 드러냈다.

성남시는 지난 12월 1일 부동산 처분 금지 가처분 2건을 포함해 총 14건, 14개 재산에 대해 가압류를 일괄 신청했으며, 현재까지 7건에 대해 법원의 담보제공명령을 받았다.

신상진 성남시장은 "법원이 담보제공명령을 신속히 결정한 것은 가압류 신청을 상당히 인정한 것으로, 가압류 인용 가능성이 높음을 의미한다"고 설명했다. 시는 법원이 내린 7건의 담보 제공명령에 대해 신속히 절차를 완료하여 실질적인 효력을 발생시킬 계획이다.

법원, 가압류 신청 7건 담보제공명령…인용 가능성 높아

정영학에 대해 신청한 3건 646억9000여만 원 모두 담보제공명령이 내려졌다.

남욱은 엔에스제이홀딩스 명의 은행 5개 계좌 300억원 등 예금채권과 제주도 부동산에 대한 처분금지 가처분 신청에 명령이 내려졌다.

김만배는 4200억원 규모의 가압류 신청 건 중 3건(화천대유, 천하동인 2호, 더 스프링 관련)에 대해 법원으로부터 보정명령을 받았다. 법원은 김만배와 이들 법인의 관계를 구체적으로 소명해 달라고 요구했으며, 성남시는 10일까지 보정 서류를 제출할 예정이다.

'배당결의 무효 소송' 기일 돌연 3개월 연기… 성남시 유감

한편, 이날 오후 성남지원에서 열릴 예정이었던 대장동 사업 시행사인 '성남의뜰'의 '배당결의 무효확인 소송'은 재판부 직권으로 2026년 3월 10일로 기일이 변경됐다.

신상진 성남시장은 9일 언론 브리핑을 열고 "대장동 일당 4명을 대상으로 검찰 청구액보다 1216억 원 많은 총 5673억6500여만 원 규모의 재산에 대해 가압류를 청구했다"고 밝히고 있다. 이종구 기자 원본보기 아이콘

이 소송은 대장동 일당들의 수익 배당 자체를 원천 무효화시켜 범죄수익을 환수하는 데 결정적인 역할을 할 수 있는 민사소송이다. 성남시는 검찰의 대장동 사건 항소 포기로 민사재판의 중요성이 커진 상황에서 "뚜렷한 사유 없이 3개월이나 늦춰진 것에 깊은 유감을 표하며 공정한 재판 진행에 의구심을 표하지 않을 수 없다"고 밝혔다.

신상진 성남시장은 마지막으로 "대장동 범죄로 취득된 단돈 1원까지도 꼭 환수하고 정의를 바로 세우기 위한 모든 노력을 다할 것"이라며 시민들의 지속적인 관심과 지지를 당부했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



