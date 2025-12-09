익산시 '크리스마스 홀로그램 팝업전' 운영

'끼리끼리 손잡고 오는, 코끼리 사진관' 주제

전북 익산시가 오는 12~25일 익산청년시청에 조성된 홀로그램 쇼룸 '홀로스테이션'에서 '2025 크리스마스 홀로그램 팝업전'을 운영한다.

9일 시에 따르면 이번 행사는 '홀로그램기술 사업화 실증지원 사업'의 하나로 추진되며, 시민들이 홀로그램 기술을 쉽고 재미있게 경험하도록 마련됐다.

크리스마스 홀로그램 팝업전 포스터. 익산시 제공

팝업전의 주제는 '끼리끼리 손잡고 오는, 코끼리 사진관'이다. 익산청년시청이 청년뿐 아니라 시민 누구나 편하게 찾는 열린 공간이라는 의미를 담아, 가족과 연인이 함께 손을 잡고 방문하는 따뜻한 사진관으로 기획됐다.

행사장은 홀로그램 트리와 포토박스, 포토월을 활용한 '홀로그램 사진관'으로 구성돼 크리스마스 분위기를 더한다. 또 홀로그램 키트 만들기와 마술 저금통 만들기 등 다양한 체험이 운영되고, 홀로그램 기술로 제작된 굿즈 전시·홍보,기념품 이벤트도 함께 진행된다.

익산역 홀로그램 체험관, 석제품전시홍보관 홀로그램 쇼룸, 보글하우스와 연계한 스탬프 투어도 운영된다. 행사는 무료로 운영되며 누구나 참여할 수 있다. 운영시간은 오전 10시부터 오후 6시까지이며, 일요일은 휴무다.

시는 이번 행사를 통해 시민들이 일상에서 자연스럽게 홀로그램 콘텐츠를 접하는 계기를 마련하고, 홀로스테이션을 비롯한 지역 내 홀로그램 체험·전시 공간의 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 "크리스마스를 맞아 남녀노소 모두 즐길 수 있는 특별한 홀로그램 행사를 준비했다"며 "많은 시민이 방문해 익산의 홀로그램 기술을 경험하고 소중한 연말 추억을 만들길 바란다"고 말했다.





