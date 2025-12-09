본문 바로가기
[포토] 국민 위한 사법제도 개편 공청회

강진형기자

입력2025.12.09 10:52

[포토] 국민 위한 사법제도 개편 공청회
천대엽 법원행정처장이 9일 서울 서초구 서울법원종합청사 청심홀에서 열린 ‘국민을 위한 사법제도 개편 공청회’에 참석해 개회사 하고 있다.





