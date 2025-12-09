뿔난 美농가 달래기 나선 트럼프…120억달러 긴급 투입

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 대두 수출 중단 등 미·중 무역 갈등과 관세 정책으로 피해를 본 미국 농가를 달래기 위해 120억달러(약 17조6460억원)를 투입한다.

이날 트럼프 대통령은 백악관에서 재무·농무부 장관 및 업계 관계자들과 원탁회의를 열고 "미국이 받는 수천억달러 규모의 관세 수입 중 일부를 떼어내 미국 농부들에게 120억달러 규모의 경제적 지원을 제공하겠다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

지원금은 2월 말까지 지급될 예정으로, 우선 110억달러를 지급하고 필요에 따라 과일 및 채소 재배 농가를 지원하기 위해 10억달러를 추가 확보할 계획이다.

이에 대해 트럼프 대통령은 올해 수확물을 판매하고 내년 작황을 준비하는 과정에서 농가에 확실성을 제공하기 위한 것이며, 식료품 가격을 낮추기 위한 농민들의 노력을 뒷받침하기 위한 것이라고 설명했다. 전통적 지지층인 농민들의 민심을 달래면서 고물가로 인한 비판 여론을 불식시키려는 의도로 보인다.

트럼프 대통령은 "중국은 엄청난 양의 대두를 구매하고 있다"며 "시진핑 중국 국가 주석과 아주 최근에 얘기했는데, 나는 그가 약속한 것보다 (대두를) 더 많이 살 것으로 본다"고 말했다. 이어 "(우리 둘의) 관계는 매우 좋다"고 덧붙였다.

또 그는 "중국은 400억 달러 이상의 대두 구매를 약속했다"며 "나는 시 주석에게 그 이상도 가능하냐고 물었고, 그가 그렇게 할 것이라고 본다"고 말했다.

백악관은 중국이 연말까지 최소 1200만t의 미국산 대두를 구매하고, 향후 3년간 매년 2500만t을 사들이기로 약속했다고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>