신한금융, 저신용 우량고객 대환대출 200억 돌파

신한저축은행 우량고객, 금리낮춰 신한은행 대출로 전환

포용금융 일환 '브링업 & 밸류업' 프로젝트 성과

신한금융그룹은 지난해 9월부터 저축은행 중신용 고객의 신용 개선과 금융비용 감면을 위해 시작한 '브링업 & 밸류업(Bring-Up & Value-Up)'프로젝트의 누적 대출 실행액이 200억원을 돌파했다고 9일 밝혔다.

이 프로젝트는 신한저축은행의 우량 고객 대출을 더 낮은 금리의 신한은행 '상생 대환대출'로 전환하는 것으로, 신한금융이 추진하는 대표적인 포용금융 중 하나다. 취약계층의 실질적 이자 부담을 완화해야 한다는 최근 금융당국의 기조와도 맞닿아 있다.

이 프로젝트는 시행 후 9개월 만인 지난 6월 100억원을 돌파했으며, 11월 말 기준 누적 200억원을 넘어섰다. 총 1083명의 수혜 고객이 평균 4.8%포인트의 금리 인하 혜택을 받았으며, 연간 이자 경감 규모는 약 20억원에 이를 것으로 예상된다.

신한금융은 지난달 발표대로 '브링업 & 밸류업'을 포함한 포용금융 재원을 12조~17조원으로 확대할 계획이다.

신한금융은 이와 함께 포용금융의 일환으로 '헬프업 & 밸류업' 프로젝트도 지난 7월부터 시행하고 있다. 두 자릿수 가계대출 금리를 한 자릿수로 일괄 인하하고, 신규 서민 신용대출의 금리를 인하하는 것이 골자다. 아울러 제주은행과 신한저축은행으로 지원 대상을 넓혀 장기연체 고객의 미수이자 감면, 성실거래 고객 대상 금리 인하 등을 지원 중이다.

이밖에 신한은행의 '땡겨요' 사업자대출과 제주은행의 ERP(전사적자원관리) 뱅킹 등 그룹사 특화 포용금융 서비스도 진행 중이다.

진옥동 신한금융 회장은 "포용금융 확대를 위한 실질적인 지원 방안을 지속적으로 발굴해나가고 있다"며 "그룹의 미션인 '따뜻한 금융'을 바탕으로 상생금융의 선순환 구도를 넓히고, 고객과 함께 성장하는 금융 사다리 역할을 적극 수행해 신한만의 포용금융 모델을 공고히 할 것"이라고 말했다.





