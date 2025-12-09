美, 엔비디아 칩 수출 허용…中 '반도체 굴기' 새 국면으로(종합 2보)

최신 블랙웰 등은 포함 안돼

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 미국 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 대중(對中) 수출을 허용키로 했다고 밝혔다. 미·중 패권 다툼으로 세계 2위 시장인 중국 수출길이 막히면서 타격이 컸던 엔비디아의 실적 전망도 한층 밝아질 것으로 관측된다. 국내 메모리 업체들도 중국향 AI 반도체 수출 회복에 대한 수혜를 받을 것이란 전망이 나온다.

트럼프 대통령은 이날 장 종료 후 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜을 통해 "시진핑 중국 국가주석에게 엔비디아가 중국 및 기타 국가의 승인된 고객들에게 'H200' 칩을 판매할 수 있도록 허용할 것이라고 알렸다"고 밝혔다. 그러면서 "이는 강력한 국가안보를 계속 보장하는 조건으로 이뤄질 것"이라며 "시 주석은 이에 긍정적으로 응답했다. 판매액의 25%는 미국에 지급될 것"이라고 덧붙였다.

이때 판매액의 25%는 '추가 관세(surcharge)' 형태로 미국 정부에 귀속될 될 전망이라고 블룸버그통신은 짚었다.

다만 트럼프 대통령은 일각의 안보 우려를 고려한 듯 엔비디아의 대중 수출 품목을 H200 칩으로 한정했다. 트럼프 대통령은 엔비디아의 가장 최신 칩인 '블랙웰'과 내년 출시될 예정인 '루빈'은 "이번 합의 대상에 포함되지 않는다"고 강조했다. 이 같은 조치는 동일한 방식으로 AMD, 인텔 등 다른 미국 반도체 기업에도 적용된다. 이번 방침은 트럼프 대통령이 최첨단 블랙웰 칩의 대중 수출을 불허하는 대신, 중국에 미국산 AI 칩 공급을 전면 중단하는 극단적 조치를 피하고자 마련한 절충안 성격이라고 외신은 전했다. 올해 초 트럼프 행정부는 엔비디아의 저사양 칩인 'H20'을 중국에 판매하도록 허용했으나 중국 정부는 거꾸로 보안 우려를 제기하며 자국 기업들에 H20 사용을 금지했다.

미 월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그통신은 이번 결정이 지난주 트럼프 대통령과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 회동 직후 나왔다고 전했다. 젠슨 황 CEO는 공개적으로 엔비디아의 대중 수출을 재개해야 한다며 규제가 화웨이를 비롯한 중국 기업에 유리하게 작용한다는 주장을 펼쳐왔다.

이번 수출 허용 결정으로 중국이 시도하고 있는 'AI 칩 자립화'가 새 국면을 맞을 것이란 분석이 나온다. 트럼프 대통령이 결국 황 CEO의 의견을 전적으로 수용한 결과로 현지 외신들은 보고 있다. 황 CEO는 미국이 중국으로 반도체를 수출해서, 중국이 미국의 기술에 의존토록 하는 길이 결국 AI 경쟁에서 미국이 진정한 승리를 거두는 길이란 견해를 갖고 있다. 그간 중국으로의 수출 문제를 놓고 논의돼 왔던 'H20'이 아니라, 그보다 성능이 더 좋은 'H200'을 미국이 내건 것은 굳게 닫힌 중국의 문을 열기 위한 유인책으로 풀이된다. 앞서 중국 정부는 지난 8월 국가 보안상의 이유로 자국 기업들에 H20의 사용을 금지하는 권고를 내린 바도 있다. H200은 엔비디아의 최신형 그래픽처리장치(GPU) '블랙웰'보다는 탑재된 부품이나 실제 성능 면에서 한참 뒤처지지만, H20보단 압도적으로 좋은 제품으로 알려져 있다.

중국이 이런 미국의 조치를 수용할지에 대해선 아직 불투명하다. 트럼프 대통령은 "시진핑 국가주석도 긍정적이었다"고 밝혔지만, 실제 관련 조치에 대한 수용 여부를 결정할 때는 신중을 기할 것이란 전망이 더 우세하다. 중국은 그간 엔비디아의 H20에 대한 의존도를 줄이겠단 목표로 자국 기업들이 신형 AI 칩들을 잇달아 개발하면서 자립도를 꾸준히 높여왔다. 지난 4월에는 화웨이가 고성능 AI 칩 '어센드 920'을 공개하면서 H20을 완전히 대체할 수 있는 제품으로 선전했다. 이어 7월에는 상하이에 소재한 AI 스타트업 메타엑스가 신형 AI 칩을 개발했고 8월에는 알리바바가 AI 추론 칩 개발에 성공했다고 발표했다. 이런 일련의 행보는 중국이 H200을 받아들이지 않아도 AI 시장에서 자력으로 경쟁할 수 있을 것이란 분석을 가능케 한다. 하지만 자체 개발한 AI 칩 아래에는 미국과 기술적 격차가 매우 큰 구조적 한계가 자리하고 있어 시진핑 주석이 H200 수입을 허용할 수밖에 없을 것이란 시각에도 힘이 실린다. 중국은 칩 제조에 있어선 각 기업의 공정이 여전히 14나노미터(㎚·1㎚는 10억분의 1ｍ) 이하에 머물러 있다. 그나마 앞서 있다고 하는 SMIC도 7나노 수준으로 수율은 20%에 불과한 것으로 전해진다.

이날 수출 통제 해제 소식에 뉴욕 주식시장에서 엔비디아 주가는 전 거래일 대비 1.7% 올라 거래를 마감했다. 삼성전자는 9일(한국시간) 오전 10시20분 기준 전 거래일보다 900원(0.82%) 10만8600원, SK하이닉스는 전 거래일 대비 1만1000원(1.91%) 하락한 56만6000원에 거래되고 있다.





