흥국생명 "이지스운용 우협 선정, 중국계 사모펀드와 외국계 주간사의 합작품"

흥국생명, 9일 입장문 내고 모건스탠리·골드만삭스 비판

"프로그레시브 딜 하지 않겠다 해놓고 속여"

"법적 대응할 것"

흥국생명이 이지스자산운용 우선협상대상자로 중국계 사모펀드인 힐하우스인베스트먼트가 선정된 것에 대해 유감을 표했다.

흥국생명은 9일 입장문을 내고 "이지스자산운용 매각 주간사인 모건스탠리와 골드만삭스는 힐하우스인베스트먼트를 우선협상대상자로 선정했다"며 "매각주간사의 결정에 강한 유감을 표한다"고 밝혔다.

흥국생명 본사. 흥국생명 AD 원본보기 아이콘

이는 전날 모건스탠리와 골드만삭스가 국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용에 대한 우선협상대상자로 힐하우스를 선정한 것에 대한 반발로 해석된다. 힐하우스는 인수가를 9000억원대 중반에서 1조1000억원가량으로 높여 부르면서 유력 인수 후보군이었던 한화생명과 흥국생명을 따돌렸다. 이번 입찰이 '프로그레시브 딜(경매호가식 입찰)' 방식으로 진행된 게 결정적이었다.

흥국생명은 측은 "이번 이지스자산운용 매각 절차는 공정하지도 못했고 투명하지도 않았다"며 "당초 주주대표와 매각주간사는 본입찰을 앞두고 프로그레시브 딜을 하지 않겠다고 공언했다"고 설명했다. 이어 "흥국생명은 이를 믿고 지난달 11일 본입찰에서 최고액을 제시하며 이지스자산운용 인수에 대한 진정성을 보여줬다"며 "하지만 매각 주간사는 본입찰 이후 우선협상대상자 발표를 차일피일 미루더니 힐하우스에 프로그레시브 딜을 제안하며 인수 희망 가격을 본입찰 최고가 이상으로 올려줄 것을 요청했다"고 덧붙였다.

흥국생명은 이어 "결국 프로그레시브 딜을 하지 않겠다던 매각주간사의 당초 약속은 본입찰에서 최고가를 높이기 위한 술책에 불과했다"며 "힐하우스에 프로그레시브 딜을 제안하면서 흥국생명 입찰 금액을 유출했을 가능성도 의심하지 않을 수 없다"고 비판했다.

흥국생명은 또 "이번 힐하우스로의 우선협상대상자 선정은 한국의 부동산 투자 플랫폼을 노린 중국계 사모펀드와 거액의 성과급에 눈먼 외국계 매각주간사가 공모해서 만든 합작품"이라며 "이는 매도인에게 부여된 재량의 한계를 넘어 우리 자본시장의 신뢰와 질서를 무너뜨린 사건"이라고 일갈했다.

그러면서 흥국생명 측은 "이번 입찰 과정에서 주주대표와 매각주간사가 보여준 기만과 불법을 묵과하지 않을 것"이라며 "이번 입찰에서의 잘못을 바로잡기 위해 법적 대응을 포함해 모든 노력을 다할 것"이라고 밝혔다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>