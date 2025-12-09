트럼프 "엔비디아 'H200' 對中 수출 허용…블랙웰·루빈은 미포함"(종합)

지난주 젠슨황 CEO 회동 효과

엔비디아·AMD·인텔 주가

장마감 후 1~2%대 추가 상승

도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. 트럼프 대통령은 8일(현지시간) 엔비디아의 반도체 칩인 'H200' 칩 중국 수출을 허용키로 했다고 밝혔다. 트럼프 트루스소셜 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 미국 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 대중(對中) 수출을 허용키로 했다고 밝혔다. 미·중 패권 다툼으로 세계 2위 시장인 중국 수출길이 막히면서 타격이 컸던 엔비디아의 실적 전망도 한층 밝아질 것으로 관측된다.

트럼프 대통령은 이날 장 종료 후 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜을 통해 "시진핑 중국 국가주석에게 엔비디아가 중국 및 기타 국가의 승인된 고객들에게 'H200' 칩을 판매할 수 있도록 허용할 것이라고 알렸다"고 밝혔다.

그러면서 "이는 강력한 국가안보를 계속 보장하는 조건으로 이뤄질 것"이라며 "시 주석은 이에 긍정적으로 응답했다. 판매액의 25%는 미국에 지급될 것"이라고 덧붙였다.

이때 판매액의 25%는 '추가 관세(surcharge)' 형태로 미국 정부에 귀속될 될 전망이라고 블룸버그통신은 짚었다. 상무부 관계자에 따르면 25% 추가 관세는 칩이 대만 생산시설에서 미국으로 반입되는 시점에 부과된다. 이는 미 상무부 산업안보국(BIS)이 실시하는 보안 심사 일환이다. 검사를 마친 칩은 다시 중국의 승인된 고객사에 출하된다.

다만 트럼프 대통령은 일각의 안보 우려를 고려한 듯 엔비디아의 대중 수출 품목을 H200 칩으로 한정했다. 트럼프 대통령은 엔비디아의 가장 최신 칩인 '블랙웰'과 내년 출시될 예정인 '루빈'은 "이번 합의 대상에 포함되지 않는다"고 강조했다. 이 같은 조치는 동일한 방식으로 AMD, 인텔 등 다른 미국 반도체 기업에도 적용된다.

이번 방침은 트럼프 대통령이 최첨단 블랙웰 칩의 대중 수출을 불허하는 대신, 중국에 미국산 AI 칩 공급을 전면 중단하는 극단적 조치를 피하고자 마련한 절충안 성격이라고 외신은 전했다. 올해 초 트럼프 행정부는 엔비디아의 저사양 칩인 'H20'을 중국에 판매하도록 허용했으나 중국 정부는 거꾸로 보안 우려를 제기하며 자국 기업들에 H20 사용을 금지했다.

미 월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그통신은 이번 결정이 지난주 트럼프 대통령과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 회동 직후 나왔다고 전했다. 젠슨 황 CEO는 공개적으로 엔비디아의 대중 수출을 재개해야 한다며 규제가 화웨이를 비롯한 중국 기업에 유리하게 작용한다는 주장을 펼쳐왔다.

H200의 중국 수출 승인 배경에는 주무 부처 장관인 하워드 러트닉 상무부 장관의 지지가 있었던 것으로 알려졌다. 러트닉 장관은 중국 수출을 통해 엔비디아 수익을 확대하는 동시에 미국 기술의 글로벌 표준 지위를 유지하는 데 도움이 될 것이란 판단을 한 것으로 전해졌다.

미국의 수출 규제 완화 조치는 엔비디아를 비롯한 미국 반도체 기업들에 호재로 작용할 전망이다. 젠슨 황 CEO는 중국이 엔비디아에 연 500억달러 규모의 시장이라며 규제 완화를 촉구한 바 있다.

엔비디아는 이날 성명을 통해 "이번 결정은 미국 내 고임금 일자리와 제조업을 지원하는 데 도움이 될 것"이라며 "상무부의 검증을 통과한 승인된 상업용 고객에게 H200을 제공하는 것은 미국에 매우 유리한 균형 잡힌 조처"라고 치켜세웠다.

실제로 엔비디아와 AMD, 인텔 등 미국 반도체주들은 장 마감 후 일제히 1~2%대 추가 상승 폭을 기록했다. 다만 이 같은 결정이 앞서 세마포르, WSJ 등 외신 보도로 알려지면서 선제적으로 오른 터라 시간 외 거래에서 상승 폭은 크지 않았다.

다만 대중 반도체 수출과 관련해선 국가안보 우려가 꾸준히 제기될 전망이다. 트럼프 2기 행정부 내에서 의견이 극명히 엇갈리는 부문이기도 하다. 수출 찬성파로는 이번 결정에 주요한 역할을 한 러트닉 장관 외에도 AI 차르를 맡고 있는 데이비드 삭스가 있다. 대표적인 반대파는 마코 루비오 국무장관이 꼽힌다.

의회의 대중 강경파 의원들의 반대도 예상된다. 엘리자베스 워런 연방상원의원(민주·매사추세츠)은 "젠슨 황 CEO가 트럼프 대통령과의 비공개 회동, 트럼프 대통령이 무도회장에 대한 기부 이후 중국에 가장 강력한 AI 칩을 판매하겠다는 그의 바람을 실현했다"며 "이는 중국의 기술·군사적 우위 노력을 가속화하고 미국의 경제 및 국가 안보를 약화시킬 위험이 있다"고 비판했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



