현대차그룹 200㎾ 전기차 충전기, 'EV-Q' 인증 최초 획득

우수연기자

입력2025.12.09 08:22

EV-Q, 현대차-KTC가 공동 개발
민간 전기차 충전 품질 인증 제도

현대차그룹의 200㎾ 전기차 충전기가 민간 전기차 충전 품질 인증 제도인 'EV-Q' 인증을 업계 최초로 획득했다.


현대차그룹은 현대케피코가 개발·생산하고 현대차그룹의 초고속 충전 브랜드 이피트(E-pit)에 적용되는 '200㎾ 양팔형 이피트 충전기'가 EV-Q 인증을 획득했다고 9일 밝혔다.

EV-Q는 현대차그룹과 국제공인시험기관인 한국기계전기전자시험연구원(KTC)이 국내 모든 충전기 제조사와 운영 사업자를 대상으로 지난해 공동 개발한 민간 전기차 충전 품질 인증 제도다.


이 인증은 국내 전기차 시장의 질적 성장을 목표로 전기차 충전기의 ▲내구성·신뢰성 ▲실충전 성능 ▲보안성 ▲통신 적합성 ▲전자파 적합성 등 5가지 핵심 품질 항목을 표준화해 집중 평가할 수 있도록 설계됐다.


업계 최초로 EV-Q 인증을 획득한 현대차그룹의 200㎾ 전기차 충전기. 현대차그룹 제공

충전기 운영 사업자는 EV-Q 인증 충전기 도입을 통해 충전기 고장률 감소에 따른 운영 안전성을 높이고, 차량-충전기 간 통신 프로토콜 검증을 통한 상호운용성 확보할 수 있게 된다. 또한 해킹 등 비인가 접근 차단을 통한 보안성을 강화하고 전자파 방출 확인 등 품질 경쟁력도 향상된다.

특히 현장에서 빈번하게 발생하는 충전 중단, 통신 오류, 보안 취약 등의 핵심 품질 문제를 해소함으로써 충전기 신뢰성을 한층 강화할 수 있게 된다고 관계자는 설명했다.


현대차그룹은 'EV-Q' 인증을 획득한 200㎾ 양팔형 이피트 충전기를 고양 현대모터스튜디오를 시작으로 전국에 순차적으로 설치할 계획이다.


현대차 그룹 관계자는 "법적 요구사항을 넘어 고객이 체감하는 충전 품질을 높이기 위해 이달 론칭 예정인 200㎾ 양팔형 이피트 충전기에 EV-Q 인증을 획득했다"며 "현대차그룹이 설치하는 전기차 충전기에 EV-Q 인증을 확대 도입해 양적·질적 성장이 조화를 이루는 충전 환경을 구축하겠다"고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
