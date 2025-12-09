원주시, ‘수능 끝! 청춘의 무대’ 제15회 원주시 고3 한마당 축제 개최

지역 6개 고교서 학생 1800여 명 참여



강원도 원주시는 대학수학능력시험을 마친 고등학교 3학년 학생들을 응원하고 건강한 청소년 문화를 활성화하기 위해 9일부터 10일까지 2일간 백운아트홀에서 '제15회 고3 한마당 축제'를 개최한다.

'제15회 고3 한마당 축제' 행사장. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 축제는 수험생활을 마친 청소년들의 노고를 격려하고, 미래를 향한 도약을 응원하기 위해 마련됐다. 원주고, 원주여고, 진광고, 북원여고, 상지여고, 육민관고 등 관내 6개 고등학교에서 약 1800명의 학생이 참여한다.

행사는 학생들이 직접 준비한 장기자랑 무대, 초청 아티스트 공연, 경품 추첨, 기념품 제공 등으로 구성된다. 수능을 마친 청소년들의 건전한 여가문화를 조성하는 자리가 될 전망이다.

원강수 원주시장은 "수능 준비로 오랜 시간 노력해 온 청소년들의 꿈과 열정에 따뜻한 박수를 보낸다"며 "새로운 출발선에 선 청소년들이 이번 축제를 통해 특별한 추억과 응원을 얻어가길 바란다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



