"부동산 최고"…韓가계 비금융자산 비중 '주요국 최고' [3분 브리프]

①한국경제인협회 보고서...가계 자산 중 비금융자산 64.5%
②쿠팡 사태에 국가데이터위원회(가칭) 신설 추진
③블룸버그, 펀드 매니저 내년 투자 전망 조사
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 하락…'안갯속' 내년 금리 전망에 국채금리↑
○고물가·고용 둔화로 내부 이견 팽팽할 듯
○美, 'H200' 대중 수출 허용키로…엔비디아 1.7%↑
■ 韓, 부동산 등 비금융자산 비중 주요국 최고…"금융투자 활성화해야"
○과세체계 개편, 장기투자 유도 필요
○"기업 투자, 가계 자산 증식 선순환해야"
■ [단독]쿠팡사태 막는다…민간 데이터도 유출방지 의무, 데이터위 신설
○민간 기업 보유 개인정보·주요 데이터도
○'국가지정데이터'로 지정해 보호 의무 부여
■ "美 증시 2026년에도 상승장 지속"…AI 거품 우려에도 펀드매니저 77% '낙관'
○AI 거품 "펀더멘털 견조…아직 산업 초입"
○인플레이션 재반등 가능성은 위험 요인
그래픽 뉴스 : 과징금 면죄부? 쿠팡 '인증 취소 1호' 되나… "기준 미달 시 취소 가능"
○과징금 감경 사유 되는 'ISMS-P 인증'
○263개 인증 기업…그중 10% 유출
○정부, 쿠팡 인증 적합성 점검 나서
■ 도보 25분 거리 두 학원은 하나의 사업장 아니야
○재판부 "각각 사업자등록 돼 있어…거리도 1.5㎞"
○"두 학원 사이 인사 교류 사실도 확인 불가"
■ 쿠팡 개인정보 유출사고에 징벌적 손해배상 현실화될까
○집단 유출 징벌 손배 판례 드물어
○피해자 특정 의무·집단소송 필요
■ 올해 결론 못낸 남양유업 홍원식 443억 퇴직금 1심
○2026년 3월 변론 속행 예정
○손배소 1심서 "홍 전 회장이 한앤코에 660억원 지급"
오늘 핵심 일정
○국내
테라뷰홀딩스 코스닥 상장, 확정공모가 8000원
나라스페이스테크놀로지 코스닥 청약, 확정공모가 1만6500원
알지노믹스 코스닥 청약, 확정공모가 2만2500원
IBKS제25호스팩 코스닥 청약, 확정공모가 2000원
○해외
00:00 미국 공장수주(MoM) (9월)
04:00 미국 비농업부문 생산성(QoQ) (3분기)
09:01 영국소매협회 소매판매현황 (YoY) (11월)
09:30 호주국민은행 경기신뢰지수(11월)
12:30 호주 금리결정(12월)
16:00 독일 무역수지(10월)
18:40 스페인 3개월물 Letras 국채 입찰
22:15 미국 ADP 주간고용변화 보고서
22:30 미국 비농업부문 생산성 (QoQ) (3분기)
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 0%｜오후 20%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
