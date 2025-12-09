"부동산 최고"…韓가계 비금융자산 비중 '주요국 최고' [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①한국경제인협회 보고서...가계 자산 중 비금융자산 64.5%

②쿠팡 사태에 국가데이터위원회(가칭) 신설 추진

③블룸버그, 펀드 매니저 내년 투자 전망 조사

○미 뉴욕증시 3대지수 일제 하락…'안갯속' 내년 금리 전망에 국채금리↑

○고물가·고용 둔화로 내부 이견 팽팽할 듯

○美, 'H200' 대중 수출 허용키로…엔비디아 1.7%↑

■ 韓, 부동산 등 비금융자산 비중 주요국 최고…"금융투자 활성화해야" ○가계 자산 중 비금융자산 64.5%

○과세체계 개편, 장기투자 유도 필요

○"기업 투자, 가계 자산 증식 선순환해야"

■ [단독]쿠팡사태 막는다…민간 데이터도 유출방지 의무, 데이터위 신설 ○국가데이터기본법에 '데이터 주권' 개념 담는다

○민간 기업 보유 개인정보·주요 데이터도

○'국가지정데이터'로 지정해 보호 의무 부여

■ "美 증시 2026년에도 상승장 지속"…AI 거품 우려에도 펀드매니저 77% '낙관' ○AI·완화적 통화정책·견조한 성장 기대

○AI 거품 "펀더멘털 견조…아직 산업 초입"

○인플레이션 재반등 가능성은 위험 요인

그래픽 뉴스 : 과징금 면죄부? 쿠팡 '인증 취소 1호' 되나… "기준 미달 시 취소 가능"

○과징금 감경 사유 되는 'ISMS-P 인증'

○263개 인증 기업…그중 10% 유출

○정부, 쿠팡 인증 적합성 점검 나서

■ 도보 25분 거리 두 학원은 하나의 사업장 아니야 ○같은 원장 운영 두 학원, 강사는 5인 이상 사업장 주장

○재판부 "각각 사업자등록 돼 있어…거리도 1.5㎞"

○"두 학원 사이 인사 교류 사실도 확인 불가"

■ 쿠팡 개인정보 유출사고에 징벌적 손해배상 현실화될까 ○2023년 법개정으로 5배 청구 가능

○집단 유출 징벌 손배 판례 드물어

○피해자 특정 의무·집단소송 필요

■ 올해 결론 못낸 남양유업 홍원식 443억 퇴직금 1심 ○재판부 "홍 전 회장 문서제출명령 신청 고려"

○2026년 3월 변론 속행 예정

○손배소 1심서 "홍 전 회장이 한앤코에 660억원 지급"

○국내

테라뷰홀딩스 코스닥 상장, 확정공모가 8000원

나라스페이스테크놀로지 코스닥 청약, 확정공모가 1만6500원

알지노믹스 코스닥 청약, 확정공모가 2만2500원

IBKS제25호스팩 코스닥 청약, 확정공모가 2000원

○해외

00:00 미국 공장수주(MoM) (9월)

04:00 미국 비농업부문 생산성(QoQ) (3분기)

09:01 영국소매협회 소매판매현황 (YoY) (11월)

09:30 호주국민은행 경기신뢰지수(11월)

12:30 호주 금리결정(12월)

16:00 독일 무역수지(10월)

18:40 스페인 3개월물 Letras 국채 입찰

22:15 미국 ADP 주간고용변화 보고서

22:30 미국 비농업부문 생산성 (QoQ) (3분기)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -2℃( ▼ 2 ℃) ｜최고기온 : 7℃( ▲ 1 ℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 20%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

