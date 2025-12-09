본문 바로가기
[속보]트럼프 "엔비디아 'H200'칩 中수출 허용"

차민영기자

입력2025.12.09 07:09

[속보]트럼프 "엔비디아 'H200'칩 中수출 허용"
도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜을 통해 "시진핑 중국 국가주석에게 엔비디아가 중국 및 기타 국가의 승인된 고객들에게 'H200' 칩을 판매할 수 있도록 허용할 것이라고 알렸다"고 밝혔다.


그러면서 "이는 강력한 국가안보를 계속 보장하는 조건 하에서 이뤄질 것"이라며 "시 주석은 이에 긍정적으로 응답했다. 판매액의 25%는 미국에 지급될 것"이라고 덧붙였다.

그러면서 "엔비디아의 미국 고객들은 이미 매우 진보된 '블랙웰' 칩을 사용하고 있으며, 곧 '루빈'도 도입될 것이다. 이들은 이번 합의 대상에 포함되지 않는다"고 부연했다.


그는 또 미 상무부가 관련 세부 사항을 최종 조율 중이라며 같은 방식이 AMD, 인텔 등 다른 미국 기업에도 적용될 것이라고 말했다.




차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
