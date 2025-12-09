美, 엔비디아 AI 칩 'H200' 대중 수출 허용키로…엔비디아 주가 1.7% ↑

저성능 H20 대비 최대 6배 성능

민주 강경파 "美 국가안보 위협"

도널드 트럼프 미국 행정부가 엔비디아의 인공지능(AI) 칩 'H200'의 대(對)중국 수출을 허용하기로 했다.

엔비디아 로고. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

8일(현지시간) 블룸버그, 로이터 등 주요 외신은 소식통을 인용해 미국 상무부가 엔비디아의 고성능 그래픽처리장치(GPU) H200의 중국 수출을 승인할 예정이라고 보도했다. 미 정부는 앞서 전임 조 바이든 행정부 시절인 2022년부터 국가 안보 우려를 이유로 반도체를 포함한 대중 첨단기술 수출통제를 강화해 왔다.

소식통에 따르면 이번 조치는 엔비디아의 최신 AI 칩 '블랙웰'보다는 성능이 한 단계 낮지만, 현재 중국 수출이 허용된 저사양 AI 칩 'H20' 보다는 훨씬 높은 성능을 갖춘 제품이란 점을 고려한 조치다. 미국 싱크탱크 인스티튜트 포 프로그레스는 전날 발표한 보고서에서 H200의 성능이 H20보다 6배 강력하며 중국이 이를 기반으로 미국 수준의 AI 슈퍼 컴퓨터를 구축할 가능성이 있다고 예상했다.

이번 방침은 트럼프 대통령이 블랙웰 칩의 대중 수출을 거부하는 대신, 중국에 미국산 AI 칩 공급을 전면 중단하는 극단적 조치를 피하고자 마련한 절충안 성격이라고 외신은 전했다. 상무부와 엔비디아는 관련 논평 요청에 응하지 않았다.

H200의 중국 수출 승인 배경에는 주무부처 장관인 하워드 러트닉 상무부 장관의 지지가 있었던 것으로 알려졌다. 러트닉 장관은 중국 수출을 통해 엔비디아 수익을 확대하는 동시에 미국 기술의 글로벌 표준 지위를 유지하는 데 도움이 될 것이란 판단을 한 것으로 전해졌다.

하지만 미국 내 반발도 만만치 않다. 의회의 대중 강경파 의원들은 첨단 AI 칩이 중국에 판매될 경우 군사력 강화로 이어져 미국의 국가안보를 위협할 수 있다는 우려를 내놓는다.

엘리자베스 워런 연방상원의원(민주·매사추세츠)은 "젠슨 황 최고경영자(CEO)가 트럼프 대통령과의 비공개 회동, 트럼프 대통령이 무도회장에 대한 기부 이후 중국에 가장 강력한 AI 칩을 판매하겠다는 그의 바람을 실현했다"며 "이는 중국의 기술·군사적 우위 노력을 가속화하고 미국의 경제 및 국가 안보를 약화시킬 위험이 있다"고 비판했다.

한편 이날 뉴욕 주식시장에서 엔비디아 주가는 전거래일 대비 1.7% 올라 거래를 마감했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



