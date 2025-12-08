尹재판 노상원 "특검, 답 정해놓고 '예스' 원해"…특검은 "왜곡"

증언 거부하다 내란재판 작심발언

"특검법 개정 전 플리바게닝 제안"

특검팀 "실체 왜곡, 공소 유지 방해"

12·3 비상계엄을 모의했다는 의혹을 받는 노상원 전 국군정보사령관이 8일 내란 재판에서 'D데이' 표기 등으로 그간 논란이 됐던 자신의 자필메모는 계엄을 준비하는 과정에서 쓴 내용이 아니라는 취지의 주장을 펼쳤다.

특검팀이 개정 특검법을 통과시키기 전에 진술을 대가로 형벌을 감면하는 '플리바게닝(유죄협상제)' 취지의 협상을 시도했다고 주장했다.

이에 내란특검팀은 재판 뒤 입장을 내고 이 같은 주장은 실체를 왜곡하고 공소 유지를 방해하려는 행위가 될 수 있다고 강하게 반박했다.

12.3 비상계엄을 사전 모의하고 포고령을 작성한 혐의를 받는 노상원 전 정보사령관이 24일 서울 은평구 서울서부경찰서에서 검찰에 송치되기 위해 호송차로 이동하고 있다. 강진형 기자

노 전 사령관은 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사) 심리로 열린 윤 전 대통령의 내란 우두머리, 직권남용 권리행사방해 혐의 사건 속행 공판에서 증인으로 출석했다.

과거 여러 재판에서 증언을 줄곧 거부했던 그는 이날은 오전까지 말을 아끼다가 오후부터 자필메모 등 자신을 둘러싼 각종 의혹에 대해 적극 발언 입장으로 선회했다.

계엄 모의 정황이 담긴 것으로 해석된 노 전 사령관의 70쪽 분량의 수첩에 대해서도 처음으로 자세한 설명을 내놨다.

해당 수첩에는 문재인 전 대통령, 이준석 개혁신당 의원, 유시민 전 노무현재단 이사장 등 다수의 정치·사회계 인사 이름이 적힌 것으로 알려졌다.

또한 수첩에는 "D-1", "D" 등과 같이 날짜별로 비상계엄 계획을 세운 것으로 의심되는 정황을 비롯해 "담화", "전 국민", "선별", "출금(출국금지) 조치" 등의 표현도 기재된 것으로 전해졌다.

노 전 사령관은 메모에 "김두한", "차범근"이 등장한다며 "TV를 보는데 드라마 '야인시대'가 나오길래 김두한 쓴 거고, TV에 손흥민 선수가 나오길래 우리 시대 때는 차범근 선수가 잘했느냐고 하면서 쓴 거다"며 "상관에 보고할 때 저렇게 써서 보고하냐"고 반문했다.

구체적인 메모 작성 시기에는 "2024년 4월 총선 이전에 작성했다 단정할 수 없다"면서도 "제 기억엔 총선 승리 후 법적인 기반을 구축한 후에 계엄을 해야 하는 거 아니겠냐는 취지였다"고 발언했다.

노 전 사령관은 계엄 모의 정황을 묻자 증언을 거부했지만, 발언 도중 한숨을 쉬거나 큰소리를 치는 등 격양된 모습을 보이기도 했다.

특검팀의 한 질문에 관해서는 설명하다가 "나머지는 귀찮으니까 증언을 거부하겠다"고 말하기도 했다.

노 전 사령관은 특검팀의 수사방식도 문제 삼았다. 그는 "이런 표현이 그렇지만 '이 사람들은 답을 정해놓고 예스(Yes) 하길 원하는구나' 생각했다"며 특검팀이 개정 특검법 전에 플리바게닝을 제안했다고 주장했다.

그러면서 특검팀이 윤 전 대통령에 대해 증언하는 조건으로 형량 감면을 제시했다며 자신이 흔들렸지만, 실제 형량을 협상하진 않았다고 말했다.

그동안 재판에서 각종 의혹에 증언하지 않았던 노 전 사령관은 계엄군의 중앙선거관리위원회(선관위) 침투에 관해서도 선관위 직원들을 해칠 의도가 없었다는 취지의 발언을 이어갔다.

이날 윤 전 대통령은 재판 말미에 3분가량 직접 발언을 하기도 했다.

그는 "선관위에 대한 수사 이야기가 나오는데 이게 기본적으로 제대로 된 수사 계획 자체가 없는 이런 수사란 건 존재할 수 없단 말씀을 드리고 싶다"며 노 전 사령관을 옹호했다.

노 전 사령관의 발언으로 재판이 끝나고 나서도 특검팀과 윤 전 대통령 변호인 측이 부딪히는 등 후폭풍이 이어졌다.

윤 전 대통령 변호인단은 기자회견을 열고 "특검의 수사가 불법이라는 사실이 증언을 통해 밝혀졌다"고 강하게 반발했다.

이에 내란특검팀도 입장을 내고 노 전 사령관의 주장을 반박하면서 "(노 전 사령관이) 허위 진술 강요 등을 운운하는 것은 실체를 왜곡하고, 공소 유지를 방해하려는 행위로 평가될 수 있다"고 경고했다.

노 전 사령관은 12·3 비상계엄 당시 부정선거 의혹을 수사할 '제2수사단' 구성을 위해 국군정보사령부 소속 요원의 정보를 넘겨받은 혐의를 받고 있다.

특검팀은 그가 정보사 요원들의 인적 정보를 넘겨받은 것에 김 전 장관이 연루됐다는 의혹을 수사 중이다.

또 특검팀은 노 전 사령관의 수첩을 통해 본격적인 계엄 준비가 2023년 10월 군 장성 인사 무렵부터 진행됐다고 보고 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



