洞 이름 혼란 화성시 '오산동' →'여울동'으로 바뀌나

市, 명칭 변경 여부 주민의견 수렴 나서

경기도 화성시는 동탄6동 관할인 '오산동'의 법정동 명칭 변경 여부를 묻는 '주민의견 실태조사'를 8일부터 오는 14일까지 실시한다고 밝혔다.

이번 조사는 오산동 명칭 변경에 대한 주민들의 찬반 의견을 확인하기 위한 절차다. 주민들은 ▲여울동(명칭 변경) ▲오산동(명칭 유지) 중 하나를 선택해 의견을 표명하게 된다.

'여울동'은 동탄의 한자어 '東灘(동탄)' 중 '여울(灘)'의 의미를 반영한 명칭이다. 현재 오산동 내 여울공원, 여울초등학교 등의 시설명에도 사용 중이다.

이번 후보안은 앞서 실시한 '오산동 명칭 변경 설문조사' 결과를 바탕으로 명칭 조정 협의회의 심의를 거쳐 선정됐다.

조사는 공동주택의 경우 단지별 여건에 따라 전자투표 또는 서면조사 방식으로 진행되며, 단독주택 지역은 통장단의 방문 조사를 병행해 실시할 예정이다.

시 관계자는 "그간 오산동 주민들은 인근 오산시의 동일 명칭으로 인해 우편물 오배송, 행정서비스 혼선 등 여러 불편을 겪어왔다"며 "이번 실태조사는 주민 불편 해소와 지역 정체성 확립을 위한 중요한 절차"라고 말했다.

시는 실태조사 결과를 향후 조례 개정안 마련과 시의회 심의 등의 절차에 반영할 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



