서태원 군수·김용태 국회의원 “국민연금공단 가평상담센터 폐쇄 반대”

국민연금공단의 가평상담센터 폐쇄 결정에 반발하는 군민들의 목소리가 국민연금공단 본사에 직접 전달됐다.

서태원 가평군수(오른쪽)와 김용태 국회의원(왼쪽)이 8일 전북 전주에 위치한 국민연금공단 본사를 방문해 김태현 이사장에게 '국민연금공단의 가평상담센터 폐쇄 반대 건의문'을 직접 전달하고 있다. 가평군 제공

서태원 가평군수와 김용태 국회의원은 8일 전북 전주에 위치한 국민연금공단 본사를 방문해 김태현 이사장에게 건의문을 직접 전달하며 폐쇄 결정 철회를 강력히 촉구했다.

가평군은 넓은 면적에 비해 인구가 적고, 65세 이상 노인 인구 비율이 32.4%에 달하는 초고령사회에 진입해 2021년 행정안전부에서 인구감소지역으로 지정한 바 있다. 이러한 지역 특성상 교통 접근성이 열악한 고령층 및 교통취약계층 주민들에게 가평상담센터는 필수적인 연금 상담 민원 창구 역할을 해왔다.

상담센터 폐쇄 시 주민들은 지사 방문을 위해 장거리 이동을 감수해야 하며, 이는 고령층이 상담 자체를 포기하게 만들 가능성이 높다는 지적이다. 또한 온라인이나 모바일 사용이 어려운 디지털 약자들의 정보 접근성이 악화되고, 현장 대응 부재로 각종 민원 처리가 지연될 우려가 크다.

한 지역 주민은 "수도권 규제 등으로 역차별을 받고 있고 정부는 물론, 경기도 공공기관이 전무한 가평지역에 이번 폐쇄 결정은 군민들에게 상대적 박탈감을 심화시키고 있다"며 "국민연금공단 가평상담센터 폐쇄 결정은 전면 철회돼야 한다"고 강하게 목소리를 높였다.

이번에 전달된 건의문에는 이러한 지역사회의 우려와 반대 의사가 집약돼 있다. 지난 10월 23일부터 11월 21일까지 진행된 가평상담센터 폐쇄 결정 철회 서명운동에는 총 1만3539명의 가평군민이 참여했다. 이번 건의문에는 지역주민 및 주요 기관·사회단체장의 서명부와 관내 노동조합 공동성명서, 가평군의회 폐쇄 반대 결의문이 포함됐다.

서태원 가평군수(왼쪽)와 김용태 국회의원(왼쪽 두 번째)이 8일 전북 전주에 위치한 국민연금공단 본사를 방문해 김태현 이사장(왼쪽 세 번째)에게 국민연금공단의 가평상담센터 폐쇄 결정에 반발하는 군민들의 목소리를 전하고 있다. 가평군 제공 원본보기 아이콘

가평군 관계자는 "가평상담센터 폐쇄 결정은 단순한 행정 효율성 논리로 접근할 것이 아니라, 지역 주민들의 복지 및 기본권을 보장하는 차원에서 이뤄져야 한다"며, "공단이 가평군민들의 절박한 목소리에 귀 기울여 가평상담센터 폐쇄 결정을 철회해 주기 바란다"고 밝혔다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



