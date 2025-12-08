SK인텔릭스, 안무인 신임 대표 선임…AI 경쟁력 강화 집중

영업본부장에 장태진 SK네트웍스 유통사업실장

SK인텔릭스가 급변하는 사업 환경 변화에 대응하고 미래 성장 동력을 강화하기 위해 안무인 신임 대표를 선임했다고 8일 밝혔다.

안무인 SK인텔릭스 신임 대표이사. SK인텔릭스 AD 원본보기 아이콘

안 대표는 강원대 회계학과를 졸업한 뒤 1996년 SKC에 입사해 2018년 유럽 GmbH 법인장 등을 역임했다. 2023년에는 SK네트웍스 스피드메이트 사업부장, 지난해에는 SK스피드메이트 대표를 맡았다.

안 대표는 SK스피드메이트 분사 이후 안정적인 조직 운영과 인공지능(AI)·데이터 기반의 혁신적 사업 모델을 연이어 선보이며 기업 가치를 제고해왔다는 평가를 받는다.

SK인텔릭스는 이러한 리더십을 바탕으로 렌털 BM(Business Model)의 경쟁력을 강화하고, AI 중심의 성장 엔진 확장과 웰니스 로보틱스 사업 고도화를 통해 AI 웰니스 플랫폼 기업으로의 성장을 본격화한다는 계획이다. 이와 함께 SK인텔릭스는 장태진 SK네트웍스 유통사업실장을 영업본부장으로 임명해 유통·SCM(Supply Chain Management) 등 영업 전반의 사업 경쟁력 강화에도 힘을 보탤 예정이다.

SK인텔릭스는 고객의 라이프스타일 전반을 아우르는 AI 웰니스 플랫폼 구축에 전사적 역량을 집중한다. 아울러 오픈 생태계(Open Ecosystem)를 기반으로 AI·로보틱스 등 핵심 기술 분야에 대한 투자와 협력을 확대해 기술 리더십을 강화하고 미래 성장 동력을 선제적으로 확보한다는 목표다.

SK인텔릭스 관계자는 "안무인 신임 대표이사를 중심으로 미래 핵심 기술 분야의 역량을 더욱 강화해 글로벌 최고 수준의 AI 웰니스 플랫폼 기업으로 도약할 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>