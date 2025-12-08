본문 바로가기
[인사]HL그룹

오현길기자

입력2025.12.08 14:29

[승진]

▲HL만도 박영문 사장(중국 지역 대표) ▲HL클레무브 이윤행 사장(CEO) ▲HL만도 정재영 수석부사장 ▲HL홀딩스 지주부문 강한신 부사장 ▲HL만도 김문성 부사장, 김재혁 부사장, 김현욱 부사장, 이정석 부사장, 이철 부사장, 홍영일 부사장 ▲HL디앤아이한라 이용주 부사장 ▲HL만도 이병환 전무, 이진환 전무, 최용준 전무 ▲HL리츠운용 조성진 전무 ▲HL홀딩스 지주부문 신연덕 상무, 홍강표 상무 ▲HL만도 박병길 상무, 손계순 상무, 이병득 상무, 주세용 상무 ▲HL디앤아이한라 오상욱 상무 ▲HL로보틱스 이희규 상무 ▲HL안양 아이스하키단 신수진 상무 ▲만도브로제 이기영 상무


[신규 선임]

▲HL홀딩스 지주부문 윤영학 상무보 ▲HL만도 공영훈 상무보, 박상일 상무보, 박수진 상무보, 이기선 상무보, 이창훈 상무보, 조성득 상무보, 한승우 상무보 ▲HL디앤아이한라 손성국 상무보, 유재언 상무보 ▲HL클레무브 김정 상무보, 노태봉 상무보, 유덕근 상무보, 이재봉 상무보 ▲만도브로제 김장규 상무보 ▲제이제이한라 고동완 상무보 ▲HL WECO 이상환 상무보





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

