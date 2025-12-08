본문 바로가기
李대통령 "균형발전은 피할 수 없는 생존전략…5극3특 성장동력 찾아야"

송승섭기자

입력2025.12.08 14:24

이재명 대통령이 8일 용산 대통령실 청사에서 열린 지방시대위원회 보고회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 8일 용산 대통령실 청사에서 열린 지방시대위원회 보고회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 8일 "앞으로 대한민국이 5극3특을 중심으로 다극 체제를 만들어감으로써 성장의 동력을 새롭게 확보해야 할 시점"이라고 강조했다.


이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 '지방시대위원회 보고회' 모두발언에서 "분권과 균형발전, 자치의 강화는 이제 대한민국의 지속적 성장을 위해서 피할 수 없는 국가적 생존전략이 됐다"며 이같이 밝혔다.

이번 행사는 이 대통령이 평소 강조해 온 지방 균형성장을 달성하기 위해 국토 공간 전환 추진전략 및 자치분권 기반 강화 추진방안을 직접 보고받는 자리다.


이 대통령은 "대한민국은 그동안 수도권 중심의 일극체제를 통해서 성장전략을 추진해왔고 상당한 성과를 냈던 건 역사적 사실"이라면서도 "최근 수도권 집중이 지나치게 강화되면서 오히려 이제는 성장의 잠재력을 훼손하는 상황에 이르렀다"고 지적했다.


그러면서 "앞으로 준비된 정책을 잘 집행해서 대한민국이 새롭게 지속적으로 성장하는 길을 열어갔으면 한다"고 말했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
