익산시, 공중위생업소 23곳 대상 안전 점검

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.08 13:49

전기·가스시설 안전관리 현황 등

전북 익산시가 이달 말까지 겨울철 화재에 취약한 공중위생업소를 대상으로 안전 점검을 실시한다.


8일 시에 따르면 이번 점검 대상은 주거지역 인근 숙박업소와 목욕장 등 총 23개 공중위생업소를 대상으로 점검을 진행해 화재 위험 요소를 확인한다.

익산시청 전경. 익산시 제공

이 중 21개소는 시 자체 점검으로 진행하고, 2개소는 익산소방서·전기안전공사·가스안전공사 등 유관기관과 합동 점검을 추진한다. 주요 점검 사항은 ▲화재 예방 설비 적정 여부 ▲전기·가스시설 안전관리 현황 ▲재난 대응 매뉴얼 준수 여부 등이다.

특히 난방기기 설치 상태, 소화기 비치 여부 등 화재와 직결되는 요소를 집중적으로 확인하고, 업소의 위생 상태와 관리 실태도 점검해 공중위생 수준 향상에도 힘쓸 계획이다.


시는 공중위생영업소 지부와 협력해 화재 예방 안내문 배포, 업소 자체 관리 강화 등 겨울철 재난사고 예방을 위한 활동을 지속적으로 추진하고 있다.


시 관계자는 "겨울철은 난방기기 사용 증가와 건조한 날씨로 화재 위험이 높아진다"며 "많은 시민이 이용하는 공중위생업소의 안전 확보를 위해 점검에 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

