길 위의 노동자들에 건넨 따뜻함… S-OIL, 폐지수집 노인 동절기 방한용품 지원

새벽 첫차보다 먼저 움직이는 노인들의 발걸음에 기업의 손길이 닿았다.

S-OIL은 본격적인 동절기를 앞두고 야외 활동이 많은 폐지수집 노인들의 건강 보호와 안전사고예방을 위해 올해 신규 사회공헌 사업으로 '동절기 방한용품 세트 지원 사업'을 실시한다.

이번 방한용품세트는 울산 지역에서 폐지수집 활동을 하는 290여명의 고령 어르신들이 주요 지원 대상이며, 8일 울산시청에서 열린 전달식에는 김두겸 울산시장, S-OIL 김보찬부사장 등 관계자들이 참석해 지역의 어려운 이웃을 위한 뜻깊은 나눔의 의미를 더했다.

전달되는 방한용품세트는 경량패딩, 방한 조끼, 넥워머, 방한양말 등 혹한기에 꼭 필요한 품목들로 구성돼 있으며, 실제 현장에서 폐지를 수집하는 고령층의 저체온증 등 안전 위험을 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

S-OIL 김보찬 부사장은 "폐지수집 어르신들은 지역 곳곳을 돌아다니며 생계를 이어가지만, 겨울철에는 추위와 안전사고 위험에 가장 먼저 노출되는 분들"이라며 "S-OIL은 울산과 함께 성장해온 기업으로서 앞으로도 지역의 어려운 이웃을 위한 실질적이고 지속 가능한 나눔 활동을 이어가며 지역사회와의 상생을 강화하겠다"고 말했다.

S-OIL은 이번 사업 외에도 취약계층 아동·청소년지원, 노인 돌봄, 장애인 맞춤 프로그램 등 지역의 어려운 이웃들을 위한 사회공헌 활동을 지속적으로 확대하고 있다.





