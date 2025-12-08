본문 바로가기
[포토] 악수하는 양대노총 위원장

강진형기자

입력2025.12.08 12:42

[포토] 악수하는 양대노총 위원장
양경수 민주노총 위원장과 김동명 한국노총 위원장이 8일 서울 중구 프레스센터에서 열린 '노동안전 노사정 대표자 간담회'에 참석해 악수하고 있다.





