[포토] 악수하는 김영훈 장관-손경식 경총 회장

김영훈 고용노동부 장관과 손경식 한국경영자총협회 회장이 8일 서울 중구 프레스센터에서 열린 '노동안전 노사정 대표자 간담회'에 참석해 악수하고 있다.







