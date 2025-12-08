본문 바로가기
국교위, 인문사회 특위 출범…"AI시대, '인문사회' 중요성에 주목"

오주연기자

입력2025.12.08 11:38

시계아이콘00분 28초 소요
8일, 국교위 '인문사회 특별위원회' 위촉식

대통령 소속 행정위원회인 국가교육위원회가 '인문사회 특별위원회'를 구성하고 8일 첫 회의를 열었다.


인문사회 특위는 전문 분야와 지역을 안배한 위원 10명으로 구성됐고, 김명환 서울대 영어영문학과 명예교수가 위원장을 맡았다.

특위는 6개월간 ▲인문사회과학의 학문적 재정립과 대학 내 관련 학과·연구소·관련 학회 등의 혁신을 위한 방향 모색 ▲ 학문 후속 세대 양성을 포함한 지속가능한 학술생태계 구축과 제도적 기반 마련 ▲ 학문 균형 발전을 위한 법적·제도적 기반 마련 등을 위한 정책 방안에 대해 논의할 예정이다.


차정인 국가교육위원장은 "인공지능(AI) 등 과학기술이 고도화하는 시대를 맞아 인문사회 학문 분야의 중요성에 더욱 주목해야 한다"며 "특히 교육의 본질이 총체적 인간 형성이며 올바른 삶을 지향하도록 옳고 그름을 가르치는 것이 국가교육의 첫 번째 존재 이유이므로 인문사회 분야 교육의 비중도 더욱 커지고 있다"고 강조했다. 그러면서 특위에 "인문사회 분야 학문진흥과 교육 발전에 유용한 좋은 정책들을 제안해 달라"고 당부했다.




오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
