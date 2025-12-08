본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

조국 "내란재판부 설치법, 분명 위헌 소지 有"

문혜원기자

입력2025.12.08 10:47

수정2025.12.08 11:08

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"위헌제청시 尹 석방 가능성" 경고

조국 조국혁신당 대표가 8일 여당이 추진하는 '내란전담재판부 설치법'에 대해 "분명 위헌 소지가 있다"면서 제동을 걸었다.

조국 조국혁신당 대표가 8일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

조국 조국혁신당 대표가 8일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

조 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 "위헌 제청이 이뤄지면 윤석열 등 내란 일당은 석방될 가능성이 높다"면서 이같이 지적했다.


조 대표는 "내란 종식 및 개혁 입법을 둘러싸고 우려가 커졌다"며 "꼼꼼히 법안을 점검해 위헌 소지 자체를 원천적으로 없애야 한다"고 했다.

이어 "위헌 여부를 판단하여 위헌 제청을 하는 주체는 국회의원이 아니"라며 "'위헌 소지가 없다'고 국회의원은 말할 수 있지만, 위헌 제청의 주체가 아니라는 것"이라고 강조했다.


더불어민주당이 추진하는 필리버스터 제한법, 옥외광고물법 개정안, 집시법 개정안, 정보통신망법 개정안 등에 대해서도 "좋은 취지로 추진한 것임은 잘 알지만, 정치적 표현의 자유를 위축하거나 언론의 자유를 과도하게 제약할 수 있다"고 짚으며 대립각을 세웠다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"봉인된 판결문 뜯어냈다"…변호사, 조진웅 보도 기자 고발 "봉인된 판결문 뜯어냈다"…변호사, 조진웅 보도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

이이경, 유재석 뺀 '수상 소감'…"동물과 사람 달라" 유재석 미묘한 발언

전세계 난리 난 '케데헌'이 아니었다…美 구글 검색어 1위는?

생일 케이크 든 장경태 "현타 왔지만, 초심으로 돌아갈 것"

트뤼도와 볼 맞대며 '다정샷'…日 방문 케이티 페리, 열애 공식화

"삼다수도 빠졌다" 식품사 줄줄이 공급중단…홈플러스 '고사' 위기

"30년전 잘못 파헤치는 게 알권리인가" 조진웅 첫 보도 기자, 소년법 위반 고발당해

새로운 이슈 보기