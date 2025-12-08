[포토] 개회 선언하는 김예영 전국법관대표회의 의장

김예영 법관대표회의 의장이 8일 경기 고양시 일산 사법연수원에서 열린 전국법관대표회의에서 회의를 주재하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>