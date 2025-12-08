자이가이스트, 단지형 모듈러 사업 확대…모듈러 기숙사 '드림포레스트' 선보여

리조트 관계자 초청 '드림 포레스트 데이' 개최

공기 빠른 모듈러 장점 살려 리조트 운영 영향 최소화

GS건설 자회사 자이가이스트(XiGEIST)가 공사 기간이 빠르고 저소음으로 시공 가능한 목조 모듈러 직원 기숙사 단지 '드림 포레스트'를 공개했다. 모듈러 기숙사를 필두로 단지형 모듈러 시장으로 사업 영역을 본격 확장한다.

8일 자이가이스트는 목조 모듈러 기숙사 단지 드림포레스트 준공을 기념해 지난 5일 엘리시안 강촌에서 강원·수도권에 위치한 리조트 대표와 관계자 50여명을 초청해 '드림포레스트 데이'를 개최했다.

이날 행사는 리조트 운영에 영향을 최소화하는 모듈러 건축 솔루션을 현장에서 직접 소개하는 자리였다. 행사에 참석한 리조트 관계자들은 모듈러 공법으로 건립된 기숙사를 직접 살펴봤다. 아울러 리조트 운영에 최적화된 초단기 공사, 예산 효율화, 저소음 시공 등 모듈러 공법에 대한 이해도를 높이는 시간을 가졌다.

드림 포레스트는 지상 2층, 13개동, 총 91실 규모다. 모듈의 공장 제작과 현장 설치를 병행해 준공 기간을 대폭 단축했다. 상주 직원들의 다양한 거주 패턴을 고려해 생활 동선이 중첩되지 않도록 동선을 분리하고, 좁은 공간에서도 자연채광과 통풍을 최대한 확보할 수 있는 설계를 선보였다.

자이가이스트 관계자는 "드림 포레스트는 리조트 운영 환경에 최적화된 모듈러 모델을 현장에 적용한 프로젝트로, 리조트에서 모듈러가 가지는 효율성과 확장 가능성을 보여준 사례"라며, "앞으로도 실용 중심의 모듈러 솔루션을 개발해 리조트, 단독주택, 숙소형 건물 등 다양한 유형으로 모듈러를 적용할 수 있는 모델을 선보이겠다"고 밝혔다.



자이가이스트는 GS건설의 모듈러 전문 자회사로 2023년 출범했다. 기존에는 단독주택 위주의 B2C 사업을 영위해 왔으나, 최근 경북 안동에서 이재민을 위한 단독주택을 비롯해 골프텔, 아파트 단지 티하우스 등 다양한 형태의 모듈러 상품을 선보이며 B2B, B2G 시장으로 사업 영역을 확대하고 있다.





