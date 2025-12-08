NHN데이터, 인플루언서 위한 '소셜비즈 링크' 출시…마케팅 효과↑

소셜비즈 고객 전용 무료 서비스

NHN데이터는 '소셜비즈 링크' 서비스를 신규 출시하며 소셜비즈의 인스타그램 마케팅 기능을 확대했다고 8일 밝혔다.

소셜비즈는 메타와 협업해 개발한 마케팅 솔루션으로, 초개인화된 마케팅 시대에 최적화된 효과를 창출할 수 있도록 설계됐다. 이번에 출시된 소셜비즈 링크는 콘텐츠, 웹페이지, 외부 채널 링크 등을 하나의 웹 공간으로 통합해 단일 링크로 공유 가능한 소셜비즈 고객 전용 무료 서비스다. 인스타그램 프로필에 소셜비즈 링크를 추가해 팔로워들에게 더욱 다채로운 정보와 콘텐츠를 제공할 수 있다.

웹 개발 전문성을 요구하는 PC 기반의 홈페이지와 달리 모바일 UI를 기반으로 프로모션, 이벤트 등 특정 시점에 강조하고자 하는 콘텐츠만을 쉽고 간편하게 반영할 수 있다는 점이 특징이다. 또 고객이 인스타그램 외 운영하고 있는 다양한 SNS 링크 혹은 뉴스 링크 등의 외부 채널을 소셜비즈 링크에 반영 가능하다.

예를 들어 먹방(음식을 먹는 장면을 촬영하는 방송) 인플루언서의 경우, 소설비즈 링크에 최근 협찬 받은 식당 혹은 식제품에 대한 홍보 콘텐츠 및 광고 링크를 노출할 수 있다. 또 먹방 콘텐츠의 전체 영상이 게시된 유튜브 링크도 게시해 콘텐츠의 노출 범위를 확대하고 추가적인 팔로워를 확보할 수 있다.

또 소셜비즈 링크는 ▲페이지 ▲디자인 ▲분석 등 운영 및 관리에 필요한 핵심 기능을 간결하고 직관적으로 담은 3개 탭을 제공한다. 페이지 탭에서는 'SNS 아이콘' '일반링크' '텍스트' '이미지' '캘린더' '영상' '블록 구분선' 등 원하는 블록을 선택해 자유롭게 구성할 수 있고, 디자인 탭에서는 '프로필 이미지'부터 '일반 링크 버튼색' '배경색' '테마' 등의 기능을 제공해 고객이 지향하는 브랜드 톤을 자연스럽게 표현할 수 있도록 했다. 분석 탭을 통해 '페이지뷰'와 '세션 수' '클릭 이벤트' 등을 분석해 마케팅 효율 측정까지 가능하다.

또한 링크 주소를 30일마다 한 번씩 변경할 수 있으며, 서비스 제공사의 워터마크가 표시되지 않아 브랜드 이미지를 온전히 유지할 수 있다는 점도 경쟁 서비스 대비 차별화된 강점이다. 이진수 NHN데이터 대표는 "앞으로도 소셜비즈에 더욱 다양한 기능들을 출시해 모든 고객들이 만족해하는 인스타그램 특화 올인원 마케팅 플랫폼으로 진화해 나갈 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





